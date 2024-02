Rusia: "¿Dónde estaban los países europeos cuando el Consejo de Seguridad de la ONU debatía la situación de Gaza?"

El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas declaró que los países occidentales no pidieron ni una sola reunión del Consejo de Seguridad para abordar el conflicto en la Franja de Gaza.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, intervino este viernes en una reunión del Consejo de Seguridad del organismo sobre el conflicto en Ucrania y preguntó por qué numerosos países europeos no mostraron interés para abordar la situación de la Franja de Gaza.

Nebenzia destacó al principio de su discurso que la sala donde se realiza la reunión está "abarrotada". "No solo la sala está abarrotada, sino que hay una lista de oradores [que no representan a Estados] no miembros del Consejo de Seguridad que se autodenominan ministros de Asuntos Exteriores de países europeos", dijo.

El representante ruso declaró que "toda la política exterior" de los miembros de la Unión Europea "está en manos de Bruselas", que a su vez "está en manos de Washington".

"Por cierto, ¿dónde estaban todos ustedes ayer cuando el Consejo estaba debatiendo la solución [de la situación] de Oriente Medio y la situación en Gaza? Por cierto, ¿dónde estaba el secretario general de la ONU?", preguntó en ese contexto.

Nebenzia destacó que ningún país de Europa y de Occidente en general ha formulado ni una sola vez una petición para convocar ni una sola reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el conflicto en la Franja de Gaza. El embajador ruso ante el organismo reiteró que el número de víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños, en la región ha superado las cifras registradas "en cualquier conflicto militar de los últimos años". "Esto habla más que elocuentemente de su hipocresía y doble rasero", enfatizó.

"Quiero advertirles de antemano que no escucharé los conjuros rituales de los representantes de las capitales europeas. Que ejerzan su elocuencia entre sí, contaminando la transmisión con sus presentaciones hipócritas", subrayó Nebenzia.