Rusia ante la ONU: la UE es uno de los principales perdedores en el conflicto de Ucrania

El representante permanente de Rusia ante la ONU afirma que no solo Kiev ha perdido en el conflicto de Ucrania, sino también la Unión Europea, que se ha convertido en un satélite de EE.UU.

Los países de la Unión Europea se encuentran entre los principales perdedores del conflicto en Ucrania, según declaró el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, en una reunión del Consejo de Seguridad celebrada este viernes.

"Sea como fuere, hoy ya es obvio que en esta guerra por poderes de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea contra Rusia a manos de los ucranianos, Ucrania está perdiendo", afirmó Nebenzia en su discurso.

"Y lo que es igual de importante, por mucho que a nuestros colegas europeos les cueste aceptar esta conclusión, no es la única perdedora de este conflicto. En realidad, la propia Unión Europea es casi la principal perdedora", añadió el diplomático ruso.

A continuación, el diplomático ruso se dirigió a los representantes de la UE y les recordó los tiempos en que el bloque tenía planes para "su propio papel geopolítico" y "una opinión discrepante en una serie de cuestiones internacionales clave".

"Es sorprendente la facilidad con la que han abandonado todas estas ambiciones de mando para volver a las filas de los obedientes satélites de Estados Unidos", declaró Nebenzia.

"¿Necesita esto la población de Europa?"

Asimismo, Nebenzia señaló las pérdidas económicas de los países europeos a causa del conflicto. "Según hemos sabido esta semana, las pérdidas directas solo de Alemania, considerada la locomotora de la UE, por las sanciones antirrusas impuestas por Estados Unidos ascienden a 200.000 millones de dólares. ¿Cuál es exactamente el interés europeo en este asunto?", se preguntó el representante ruso.

El representante permanente ruso también llamó la atención sobre la creciente dependencia de los países europeos respecto a Estados Unidos en cuestiones energéticas. "Y ahora, en lugar de asociación estratégica y proyectos económicos conjuntos rentables, pintan a Rusia como un enemigo y se disparan en el pie, liberándose supuestamente de la dependencia energética de nuestro país y cayendo en una dependencia energética aún más severa de Estados Unidos", indicó Nebenzia.

"Además, hoy no solo Ucrania, sino toda Europa corre el riesgo de convertirse de nuevo en un trampolín para la confrontación militar a la que se le arrastra constantemente desde el otro lado del océano. ¿Necesita esto la población de Europa? Me gustaría creer que no", expresó el diplomático.