Congresista insta a EE.UU. a dejar de financiar a la ONU

Un miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Matt Gaetz, cree que su país debería dejar de financiar a la ONU.

"Bloqueamos el deseo de Mitch McConnell [líder de la minoría republicana en el Senado] de gastar en déficit para financiar las necesidades de naciones a océanos de distancia", recordó Gaetz. También "rechazamos a Kevin McCarthy [expresidente de la Cámara], quien autorizó 115.000 millones de dólares para Ucrania que ahora vemos revoloteando por las capitales del blanqueo de dinero en el mundo", agregó.

El congresista enfatizó que Washington "no debería otorgar ayuda exterior a ningún otro país sin los correspondientes recortes a nuestro inflado presupuesto federal". "Si quiere enviar ayuda a Israel, está bien: pague por ello quitando fondos a las Naciones Unidas. Quiero que la ONU quede fuera de nuestro presupuesto: EE.UU. debería estar fuera de la ONU y la ONU debería estar fuera de EE.UU.", remarcó.

"El realismo en nuestra política exterior significa ser lúcido. Es estar en contra de la guerra, no en contra de Estados Unidos", subrayó el parlamentario. Gaetz señaló que "lo que realmente no se dice en este debate sobre la ayuda a Ucrania es que la irresponsabilidad de Europa es resultado directo de que se hayan convertido en reinas del bienestar y la seguridad nacional, en gran medida a costa de ustedes".

De acuerdo con sus palabras, los aliados europeos de EE.UU., "que consisten en algunas naciones muy ricas, gastan menos en su propia defensa porque te engañan para que pagues gran parte de ello". "España gasta menos en su Ejército que nosotros en el Departamento del Interior. Francia gasta menos dinero en su Ejército que nosotros en el Departamento de Trabajo", aseguró.

En sus declaraciones, Gaetz hizo hincapié en que "Estados Unidos no es la fuerza policial del mundo" ni tampoco "la hucha del mundo". "No es sostenible. No nos hace más fuertes pedir dinero prestado a China para dárselo a otro país. Estamos cargando a las generaciones futuras con mucha deuda y al mismo tiempo nos debilitamos en nuestro núcleo", concluyó.