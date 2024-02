EE.UU. rechaza las críticas de López Obrador a The New York Times

El Gobierno de EE.UU. rechazó este viernes las críticas de Andrés Manuel López Obrador contra The New York Times, durante una rueda de prensa en la que el mandatario mexicano dio a conocer el teléfono celular de Natalie Kitroeff, jefa de la delegación del periódico en México.

"No he visto esto. Pero, obviamente no es algo que apoyemos", respondió la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al ser preguntada sobre la cuestión. "Es importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados. Esto es algo que obviamente rechazamos", aseveró.

¿Qué pasó?

El jueves, López Obrador reveló que Kritoeff le había enviado un correo "amenazante" para solicitar su versión con respecto a un artículo en el que NYT reportó, sin mostrar pruebas, que EE.UU. había investigado presuntos vínculos del narcotráfico con la campaña presidencial de López Obrador en el 2018 y que incluso involucraban a los hijos del mandatario, pero decidió cerrarla para no afectar la relación bilateral.

#VIDEO El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revela una carta amenazante y prepotente de la corresponsal del New York Timespara pedir una entrevista por una investigación periodística, con información de la DEA, en la que supuestamente refiere que gente cercana… pic.twitter.com/A2iQ757r4H — Nacho Rodriguez (El Chapucero) (@NachoRgz) February 22, 2024

"Todo eso es falso, completamente falso", dijo López Obrador antes de la publicación del artículo y durante una conferencia de prensa en la que, además, desató un escándalo porque dio a conocer el teléfono particular de la periodista.

Al día siguiente, el presidente mexicano agudizó su enfrentamiento con el NYT y afirmó que los periodistas de este y otros medios, se sienten "una casta divina" a la que no se le puede tocar "ni con el pétalo de una rosa", pese a que difundan calumnias de manera impune.

❗️ "Se sienten una casta divina": López Obrador agudiza sus críticas contra The New York Times pic.twitter.com/p5vQ3KzToe — Sepa Más (@Sepa_mass) February 23, 2024

"Ustedes, con todo respeto, hacen un periodismo faccioso porque se inclinan en favor de grupos de intereses creados, están demasiado cercanos al poder político y económico", advirtió en una conferencia de prensa en la que mantuvo un tenso intercambio con Jesica Zermeño, periodista de Univisión.

La reportera, le preguntó por qué dio a conocer el teléfono de su colega, ya que ello viola la Ley de Protección de Datos, además de que pone en riesgo su vida, justo en un país que es el más peligroso para ejercer el periodismo.

Sin embargo, el mandatario defendió su accionar y advirtió que seguirá divulgando información privada de otros periodistas cuando lo crea necesario, porque durante su gobierno "la vida pública es más pública".

Zermeño insistió y le preguntó a López Obrador si no creía que había sido un error dar a conocer el teléfono de Kitroeff.

"No, porque este es un espacio público", afirmó el mandatario. "No pasa nada. Ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas es una asociación vinculada a intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros, compañeras que han perdido la vida, pero no hay impunidad, el Estado no es violador de derechos humanos", señaló.

"No exagere, si la compañera (Kitroeff) está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono", recomendó el mandatario.

Luego de que NYT adelantara la publicación del reportaje, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que el Gobierno de EE.UU. esté investigando al presidente mexicano por supuestos vínculos con el narcotráfico.

"Creo que el Departamento de Justicia ya lo ha dejado claro, no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador. El Departamento de Justicia habría tenido la responsabilidad de revisar cualquier acusación", señaló Kirby en conferencia de prensa.