"Rebelión" de gobernadores en Argentina: ¿qué está pasando y cómo responde el Gobierno?

Las tensiones entre el Gobierno argentino y las provincias siguen aumentando después de que el presidente Javier Milei calificara a los gobernadores de "degenerados fiscales", a raíz de la advertencia del jefe de la provincia de Chubut de interrumpir la producción de petróleo y gas si no recibe los fondos necesarios.

"Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el 'principio de revelación' (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la 'ley ómnibus')", comentó el mandatario en su cuenta de X. "Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco", agregó.

Rebelión de los gobernadores

Este viernes, un grupo de mandatarios provinciales denunció una "extorsión" por parte de la Administración de Milei. Entre ellos, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, advirtió que interrumpirá la salida de petróleo y gas si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. "Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", subrayó en un comunicado firmado por otras autoridades de la región patagónica.

En un duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía "le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual" a Chubut. "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", amenazó Torres, quien obtuvo el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio.

En medio del choque, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de "degenerados fiscales" y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por llevar a cabo un "plan de extorsión". El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a "una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial" y que el cobro de dicho monto "se realiza por descuento directo de la coparticipación".

"De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere", continua la proclama. "La Oficina del presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores", agrega.

"Por todo lo expuesto, se comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", destaca el documento.

Torres no tiene "ninguna facultad"

Por su parte, el gabinete ministerial reafirmó su apoyo al Ejecutivo y arremetió contra Torres. "Pensé que me lo estaba diciendo en chiste, nunca pensé que un gobernador me iba a decir: 'Yo me paro sobre el petróleo y no dejo que salga'", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a radio Mitre.

La ministra también acusó al gobernador de Chubut de "hacer una rebelión" con su advertencia de cortar los suministros. "Genera una sensación de incertidumbre nacional e internacional tocando la propiedad privada, porque el petróleo no es del gobernador", agregó.

De igual forma, el ministro del Interior, Guillermo Francos, condenó la advertencia de Torres, indicando que "no tiene ninguna capacidad, ninguna facultad y ningún derecho para cortar el suministro de petróleo, que va por oleoductos privados y va al puerto". "Podrá amenazar si quiere concretar su amenaza, pero tiene que someterse a la ley", destacó.

Chubut no dará "​ni un paso atrás"

Luego de que se difundiera el comunicado presidencial, Torres se pronunció sobre el conflicto en una entrevista con medios locales, ratificando que Chubut "no va a dar ni un paso atrás". Asimismo, anunció que este sábado se reunirá de forma virtual con los mandatarios patagónicos para tomar "una medida en conjunto".

"No es una decisión personal, sino de toda la ciudadanía de la provincia. Es un desprecio pocas veces visto. No conozco ningún antecedente de un presidente que desprecie tanto a las provincias, más allá de lo personal, lo chabacano y la falta de respeto", comentó.

Asimismo, afirmó haber recibido amenazas por parte de Santiago Caputo, consultor y estratega en la campaña presidencial de Milei: "Me dijo: 'Nacho, te recomiendo que te calles porque vamos a sacar los tanques a las redes'. ¿Qué es eso? A mí no me importa que haya un ejército de 'trolls' poniendo mi cara con la de Chávez. Yo tengo muy en claro lo que soy", contó.

En conclusión, Torres responsabiliza al "ahogo financiero" al que los sometió el Gobierno nacional como forma de extorsión. "Como no salió la 'ley ómnibus', deciden matar a las provincias. Es ridículo", indicó. "Es un conflicto que iniciaron ellos, y yo no puedo permitir que nos lleven puesto. Nos costó mucho recuperar la provincia", agregó.