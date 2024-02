Nuland: "La mayor parte de los fondos asignados a Kiev vuelve a la economía estadounidense"

La mayor parte de los fondos que Estados Unidos destina a la ayuda de Ucrania permanecen en la economía estadounidense, declaró la vicesecretaria de Estado norteamericana, Victoria Nuland, en una entrevista a la CNN.

"Tenemos que recordar que la mayor parte de ese dinero [que EE.UU. asigna a Kiev] vuelve a la economía estadounidense para producir armas, lo que incluye empleos bien remunerados en 40 estados de Estados Unidos", declaró Nuland.

A principios de esta semana, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, también se pronunció en un sentido similar, señalando que su departamento estaba intentando convencer al Congreso de que destinar dinero a Ucrania era de interés nacional para Estados Unidos.

"Uno de los argumentos que dio es que, en cuanto a nuestra asistencia de seguridad a Ucrania, el 90 % del dinero se gasta aquí en EE.UU. Esto beneficia a la fabricación estadounidense y al desarrollo tecnológico estadounidense", explicó Miller.

Asimismo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, subrayó que no existe "una solución mágica para esto" si el órgano legislativo "no asigna fondos". "No es como si tuviéramos una hucha en la que guardamos dinero que podemos proporcionar a Ucrania", declaró.