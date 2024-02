Gobernadores patagónicos redoblan la amenaza de cortar el gas y el petróleo en Argentina

Los gobernadores de las provincias argentinas de la región patagónica analizaron este sábado suspender la producción de gas y petróleo a partir del próximo miércoles, en medio de la escalada de tensiones con el gobierno de Javier Milei por la asignación de fondos de la coparticipación.

En una reunión virtual, los dirigentes del sur del país respaldaron al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en su enfrentamiento abierto con Milei y "definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley", según fuentes provinciales citadas por el periódico La Nación.

En el encuentro estuvieron presentes Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Marcelo Orrego (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y el propio Torres.

Torres, junto a un grupo de mandatarios provinciales, denunció este viernes una "extorsión" por parte de la administración de Milei, advirtiendo que interrumpirá la salida de hidrocarburos si no se regulariza la transferencia de los fondos de la coparticipación. "Las provincias son preexistentes a la nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio", subrayó en un comunicado.

En el duro pronunciamiento, los gobernadores patagónicos sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía "le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos argentinos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual", a Chubut. "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", amenazó Torres.

En defensa de los recursos

En ese sentido, en la reunión telemática, los dirigentes plantearon un paro total en los yacimientos con el objetivo de afectar la producción. Se prevé un acto simbólico en la monoboya ubicada en Caleta Córdova, en Comodoro Rivadavia (Chubut), desde donde sale la producción petrolera de la cuenca del golfo San Jorge. "Más que cerrar una llave, algo que no puede hacerse de un día para el otro, es parar la producción general como medida de protesta", aseguraron las fuentes al medio.

"El Gobierno nacional quiere disciplinar a las provincias matando a Chubut, una provincia chica que está lejos de Buenos Aires. Pero vamos a defender nuestros recursos hasta las últimas consecuencias", afirmó Torres al periódico.

Por otra parte, en el encuentro también hubo un acuerdo para fortalecer la estrategia de la "judicialización" contra los recortes de fondos que dispone el ministro de Economía, Luis Caputo. Incluso, las denuncias apuntarán directamente contra el funcionario y contra el presidente.

"Degenerados fiscales"

Previamente, Milei se dirigió a los jefes de las provincias tachándolos de "degenerados fiscales" y compartió un comunicado en el que amenazó con llevar a la Justicia a Torres por implementar un "plan de extorsión".

El comunicado también señala que los fondos retenidos corresponden a "una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial" y que el cobro de dicho monto "se realiza por descuento directo de la coparticipación".

"Nunca pensé en mi vida que tendría tantas alegrías juntas con el 'principio de revelación' (la teoría de Milei para explicar el fracaso de la 'ley ómnibus')", comentó el mandatario en su cuenta de X. "Además, ver cómo toda la casta que le ha arruinado la vida a los argentinos de bien se juntan todos para defender sus obscenos privilegios con una pobreza por las nubes me da asco", agregó.

Rebelión de los gobernadores

La disputa iniciada por Torres obtuvo también el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de mandatarios de Juntos por el Cambio, partido que apoyó a Milei en la segunda vuelta electoral.

Incluso gobernadores dialoguistas mostraron su descontento con la Casa Rosada. "Es el reclamo y la forma en que nos vienen destratando en todo este tiempo", señaló un gobernador norteño bajo condición de anonimato a La Nación.

"Estoy entre los que quieren colaborar, pero no se dejan. Todo es confrontación, no aceptan nada y salen a decir que no damos alternativas. Construyen un 'relato' pero a nosotros también nos votaron y tenemos que defender a nuestros ciudadanos", explicó.

En ese sentido, los gobernadores patagónicos también manifestaron sentirse agredidos por la administración de Milei cuando los tacha de "casta" o "los oscuros negociadores". "Queremos apoyar al Gobierno nacional, pero nos discriminan, nos tratan mal", enfatizaron a TN.