"¡Rusia ha vuelto!": Congresista de EE.UU. advierte que los demócratas denunciarán 'injerencia rusa' si gana Trump

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene denuncia en un mensaje publicado en su cuenta en X que los demócratas "saben que Trump va a ganar" presidenciales de este año, por lo que ya se preparan para no aceptar su victoria alegando la supuesta inclinación prorrusa del partido republicano, solo porque se preocupa por la seguridad de su propio país, en vez de aprobar la asignación de fondos para Ucrania.

"¡Rusia, Rusia, Rusia ha vuelto! Los demócratas volverán a sermonear a todos y culparán a 'la desinformación rusa' y nos llamarán 'simpatizantes rusos' por exponer el tráfico de influencias de la familia Biden que enriqueció a los Biden en decenas de millones de dólares", escribió la legisladora por Georgia en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Asimismo, la congresista sostiene que los demócratas dirán que sus oponentes políticos "son, de algún modo, 'algo ruso'", porque "se niegan a financiar la guerra de Ucrania que está matando a toda una generación de ucranianos", pasando por alto que los republicanos, simplemente, quieren asegurar la frontera estadounidense y no quieren "pagar por la guerra". "Las guerras de la CIA ya no existen", sostuvo.

"Entonces, para todos los que, sencillamente, nos preocupamos por EE.UU., por el pueblo estadounidense, por el dinero de nuestros impuestos estadounidenses, ganado con tanto esfuerzo, prepárense para que nos llamen 'bla, bla, bla rusos', porque los demócratas saben que Trump va a ganar y se están preparando para negarse a certificar su elección, preparándose para someterle a un 'impeachment' nuevamente cuando vuelva a ser el presidente de EE.UU., y esta vez tratar de arrastrarnos a más de nosotros en sus peligrosos delirios, ¡todos para el poder político!", advirtió.

"Interferencia electoral"

Marjorie Taylor Greene también acusó a la Administración Biden de llevar a cabo políticas "tan malas y un trabajo tan horrible" que han hecho posible "una invasión mortal de más de 10 millones de ilegales" a EE.UU. y una alta inflación que "está destruyendo el valor" del dólar, entre otras cosas, por lo que lo único que les queda es "gritar 'Rusia'" y "culpar a Trump".

"No importa el hecho de que lo intentaron en 2020, y cuando 51 miembros de la comunidad de inteligencia firmaron una mentira y le dijeron al pueblo estadounidense que la computadora portátil de Hunter Biden no era real. Cuando, en realidad, la computadora portátil de Hunter Biden es real, pertenece a Hunter Biden y todo su contenido no solo era repugnante, sino que también exponía el tráfico de influencias y los acuerdos comerciales de Biden con los países y agentes extranjeros", recordó la congresista. "¡Eso es lo que fue una interferencia electoral!", aseguró.