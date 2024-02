La Casa Blanca: "No hay muchos pilotos ucranianos capacitados para manejar cazas F-16"

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, justificó este domingo la demora en la entrega a Ucrania de los cazas de fabricación estadounidense F-16, por la insuficiencia de pilotos capacitados en el país eslavo para manejar esos aviones.

Preguntado durante el programa 'This Week', de ABC News, sobre las críticas que recibe la Administración de Joe Biden por su "enfoque lento y gradual" para gestionar el suministro de ayuda militar a Kiev y sobre si la entrega de tanques Abrams y cazas en cuestión "habría ayudado" a Ucrania en su fallida contraofensiva, Sullivan defendió que EE.UU. ha entregado al país eslavo "a gran velocidad" una cantidad "increíble" de material bélico. En particular, se refirió a los vehículos blindados de personal, vehículos de combate de infantería, tanques, así como sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS y municiones.

"Así que la idea de que no movilizamos una cantidad masiva de recursos y capacidades para entregar a los ucranianos simplemente no se sostiene", señaló, admitiendo que los ucranianos han buscado "capacidades adicionales", como los F-16, que chocan con el hecho de que "no hay muchos pilotos ucranianos capacitados para manejar esos aviones". "No se trata de si los F-16 podrían haber estado en el campo de batalla en la primavera del año pasado", agregó.

Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros en acordar el suministro de cazas F-16 a Ucrania, el pasado mes de agosto. Ámsterdam se comprometió a enviar 24 aviones, mientras que Copenhague dijo que entregaría 19 cazas. A ellos se unieron posteriormente Noruega, que envió dos cazas a Dinamarca, donde entrenan a pilotos ucranianos, y Bélgica.

A finales de diciembre, el primer grupo de pilotos ucranianos terminó un programa de formación básica necesaria para pilotar los F-16.