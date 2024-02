Daniel Noboa considera "casi una obligación" ir por la reelección en 2025 en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, considera prácticamente ineludible presentarse a la reelección presidencial, de cara a los comicios previstos en su país en 2025.

"Yo no estoy buscando la Presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos y para eso creo que debería haber cierta continuidad, no podemos parar ahora. Para mí es ya, de una forma, casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades", dijo Noboa, en entrevista con CNN.

Aunque no ha hecho oficial que buscará la reelección, continúa dando pistas de su intención. Así, comentó que tendrá que dejar la Presidencia cuando inicie la campaña, "un mes antes de las elecciones", a cargo de la vicepresidenta, Verónica Abad, con la que no ha tenido muy buena relación y que actualmente ejerce como embajadora en Israel.

Las próximas elecciones presidenciales en Ecuador se llevarán a cabo el 9 de febrero de 2025, de acuerdo con el calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Ecuador está prohibida la reelección indefinida. Tras la consulta llevada a cabo por Moreno en 2018, se estableció que las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo.

Para los comicios de 2025, Noboa podrá participar y se le contará como su primera elección, puesto que el mandato que ejerce ahora es producto de unas elecciones extraordinarias, que fueron convocados para culminar el período que comenzó Guillermo Lasso en 2021. Además, en caso de ganar, estaría facultado para reelegirse en 2029.

Alias 'Fito' no es Pablo Escobar

Por otro lado, en la misma entrevista, Noboa también abordó el tema del paradero desconocido de José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la banda criminal Los Choneros y que ha sido vinculado al mexicano Cártel de Sinaloa.

El capo escapó de la Cárcel Regional, en la provincia de Guayas, donde permanecía recluido. Las autoridades conocieron de su fuga el pasado 7 de enero.

Al respecto, volvió a rechazar, como lo expresó en enero pasado, la comparación entre este hombre y el ya fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, como han hecho algunos medios.

"Esto no es una situación como el Pablo Escobar o como el Chapo Guzmán (...) Se está siguiendo el rastro de él, pero no solo de él. Es una organización y hemos sido muy fuertes contra la organización narcoterrorista Los Choneros, así como Los Lobos o los Tiguerones", manifestó.

Asimismo, explicó que "son organizaciones bastante estructuradas y no tienen una cabeza que determine absolutamente todo. A veces tienen caras visibles, pero no funciona como funcionaban antes con capos del narcotráfico".

Tras conocerse sobre la fuga de alias 'Fito', se desataron varios hechos violentos en Ecuador, incluyendo la toma de una canal de televisión, cuya captura de rehenes fue transmitida en directo. Noboa decretó estado de excepción, que aún está vigente, y completó la medida con la declaratoria de un "conflicto armado interno" en la nación andina y la denominación de terroristas a 22 grupos del crimen organizado.

Razón a Rusia

En otro tema, Noboa reiteró que Ecuador desistió de enviar armamento ruso a EE.UU. Indicó que la decisión se tomó luego que Washington informara que esas armas, que Quito calificó como "chatarra", iban a ser enviadas a Ucrania.

"Originalmente se iba a dar chatarra, la cual EE.UU. legalmente la podía obtener, y después de eso [...], sin violar ningún acuerdo internacional, lo iba a distribuir. Para nuestra misma sorpresa EE.UU. comunica públicamente que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional", enfatizó.

Asimismo, dio la razón a Rusia, que se quejó del eventual envío de ese armamento a EE.UU., mencionando que Ecuador violaría sus obligaciones internacionales y eso podría tener consecuencias negativas para la futura interacción bilateral.

"Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer", indicó Noboa en la entrevista.

