Adorni arremete contra un reportero para defender el 'like' de Milei a un meme de violencia sexual

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, volvió a protagonizar este lunes un polémico episodio con el periodista Fabián Waldman, de la radio local FM La Patriada, luego que el comunicador le consultó por un 'like' (me gusta) que dio el mandatario argentino, Javier Milei, a un meme de violencia sexual publicado en la red social X.

La controvertida imagen a la que le dio 'me gusta' Milei, muestra una foto intervenida con el rostro de cuatro periodistas del medio local La Nación + en ropa interior mientras rodean a una menor de edad sentada en un sillón blanco con la cara del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, quien denunció al Ejecutivo por retener 13.500 millones de pesos a las regiones, más de 16 millones de dólares, por lo que ha amenazado con cortar el suministro de gas y petróleo al gobierno central y estudia denunciar penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo.

"Quería consultarte acerca de un 'like' del presidente Javier Milei, del viernes pasado, te voy a leer, me voy a tomar el atrevimiento, aunque sea un poco lamentablemente triste el contenido, que es del usuario 'Felix The Memelord' (@FelixMemelord), dice: 'En LN+ se están cogiendo al gobernador de Chubut, Torres (...) ¿En qué contribuye, según el gobierno, a la libertad de los argentinos?", preguntó Waldman en la conferencia de prensa de Adorni.

¿En que contribuye a la libertad de los argentinos que el presidente Javier Milei le de like a un meme que desfenestra al gobernador de Chubut?, le consultó @FabianWaldman al vocero presidencial, Manuel Adorni."El presidente es una persona super respetuosa", afirmó el vocero pic.twitter.com/1DNuAYoOUx — FM La Patriada (@FMLaPatriada) February 26, 2024

"La verdad es que no lo vi lo que me estás comentando, no entiendo bien cuál es tu preocupación", respondió Adorni. Inmediatamente, el periodista replanteó su pregunta y le dijo: ¿En qué contribuye un tuit de este grado de violencia, 'likeado' por el presidente, defenestrando directamente y tratando de menor y sufriendo una violación al gobernador de Chubut?"

"La verdad es que me cuesta opinar sobre cosas que no vi", responde Adorni y Waldman le replica: "Te lo puedo mostrar ahora, es un segundito, lo podés ver y analizar, me acerco para que lo veas". "No, no necesito ni que te acerques ni verlo", refutó el alto funcionario.

El comunicador, quien ya ha tenido otros altercados con Adorni, se levantó de su silla y le mostró la imagen con su teléfono en mano al vocero presidencial: "Acá está", dijo Waldman, "No lo voy a ver", contestó el vocero. "¿No lo vas a ver?", volvió a preguntar el periodista, "No", respondió el representante de Milei.

🚨NO ES FAKE🚨El presidente Javier Milei le dio “me gusta” a una imagen en que cuatros periodistas (actores porno) están por tener sexo con el gobernador de Chubut. pic.twitter.com/NBwzOICGuS — Mauro Brissio (@BrissioMauro) February 24, 2024

Arremetida de Adorni contra Waldman

Ante la insistencia del reportero, Adorni comenzó a defender al presidente Milei e indicó que el mandatario utiliza sus redes sociales sin tener un 'community manager' y "sin intermediarios, como forma de tener una comunicación directa con la gente".

"Por lo tanto a mí me parece que el presidente Milei, lo he dicho varias veces, es una persona superrespetuosa que defiende la libertad de expresión como nadie", agregó Adorni, quien segundos después arremetió contra Waldman al señalar que el periodista filmaba "sin permiso" dentro de las instalaciones de Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino en Buenos Aires.

"Nosotros hasta soportamos que vos pasés por los pasillos filmando oficinas sin pedir permiso ni autorización, cosa que no tenés por qué", reclamó el vocero, quien increpó a Waldman y le dijo que carece de popularidad y busca llamar la atención.

"La verdad que por una cuestión de respeto sería bueno que antes de tuitear cosas para ganar cierta popularidad, que claramente carecés, la verdad es que me parece que todos tenemos que hacer una buena autocrítica de lo que hacemos", dijo.

Luego, para cerrar el tema, Adorni puntualizó: "En el caso del presidente, son sus redes y las maneja como él cree conveniente, no tengo mucha más explicación que darte".

