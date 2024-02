"Golpe de Estado técnico": López Obrador reaviva sus "discrepancias" con el Gobierno de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes sus discrepancias con el Gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte.

Sin mencionar a la mandataria peruana, López Obrador comentó la "injusticia" ante la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, que dio paso a que la entonces vicepresidenta, Boluarte, juramentara en el cargo.

"Nosotros estamos abiertos al diálogo con todos los gobiernos del mundo, siempre se privilegia el diálogo con respeto a nuestras soberanías. No tenemos diferencias con los gobiernos del mundo. En algunos casos sí hay discrepancias, por ejemplo, no podemos aceptar, quedarnos callados ante la injusticia que se cometió al destituir al presidente legal, legítimo del Perú, Pedro Castillo", dijo López Obrador.

Las relaciones diplomáticas entre los dos países se deterioraron a partir de que México otorgó asilo a la esposa del vacado mandatario Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores de edad.

La crisis se agudizó con el desconocimiento del Gobierno de Boluarte por parte de López Obrador, seguido de que Perú declaró 'persona non grata' al entonces embajador de México en Lima, Pablo Monroy.

"Golpe blando"

"Consideramos que fue un golpe de Estado técnico, le llaman blando, ya no es mano dura sino mando blanda. No queremos ni la mano dura ni la mano blanda, ningún tipo de golpe de Estado. No queremos los golpes de Estado mediáticos", añadió el mandatario en su conferencia matutina de este lunes.

"De ahí nuestras diferencias con el Gobierno del Perú, que no con el pueblo del Perú, eso hay que tenerlo presente", expresó el presidente mexicano.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!