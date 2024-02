Partido de Macri da espaldarazo a Milei y afirma que "la nación está quebrada"

La mañana de este lunes, decenas de dirigentes del partido argentino Propuesta Republicana (PRO), encabezados por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicaron una carta de apoyo a las políticas del Gobierno del presidente Javier Milei, en la que además avanzaron críticas hacia las administraciones anteriores, incluida la del exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), principal referente de la formación conservadora.

"Los abajo firmantes, dirigentes y militantes del PRO y de fuerzas aliadas, compartimos de diversas maneras la experiencia de gobierno 2015-2019. Las manifestaciones públicas de nuestros principales dirigentes confirman un diagnóstico: se avanzó demasiado lentamente y con exagerada prudencia, y eso se pagó con una crisis que impidió la continuidad del cambio", se lee en la misiva difundida por medios locales y redes sociales.

Este fue el motivo, aseguraron, por el cual apostaron por la alternativa que representaba Milei en la segunda vuelta electoral; cambio que estaría siendo obstruido tanto por el revés que significó la derrota de la 'ley ómnibus' en el Congreso –por cuya aprobación trabajaron denodadamente– como por la conducta que hoy exhiben los gobernadores provinciales en su disputa con el poder central.

El documento que firmamos varios dirigentes del PRO es claro: no podemos ponernos al margen de la ley ni transformarnos en instrumentos del golpismo peronista. El país es de todos. El esfuerzo para salir de la decadencia debe serlo también. pic.twitter.com/2kXiohwyTk — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) February 26, 2024

"Asistimos hoy consternados a la resistencia de muchos gobernadores a compartir el esfuerzo fiscal necesario para impedir una crisis hiperinflacionaria cuya víctima principal no sería el gobierno sino los argentinos que habitan todas las provincias", argumentaron los políticos conservadores.

Desde su punto de vista, Argentina "es un país quebrado en el que pululan y fructifican infinidad de sectores cuya sustentabilidad se basa en el déficit fiscal, es decir: en la inflación que nos empobrece. Gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo", frente a lo cual ,"la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa".

Apoyo irrestricto a Milei

En el documento también se recalca la pertinencia de las decisiones que en materia económica ha decidido adoptar la administración mileísta y, a modo de comparación con la gestión de Macri, se recalca la importancia de que el recorte fiscal "que está obligado a ejecutar el Gobierno Nacional debe ser rápido y profundo" y debería "ser acompañado por todas las provincias".

"El Gobierno Nacional debe cumplir con los compromisos de la coparticipación establecidos por la Constitución y las leyes, pero no está obligado –ni puede hacerlo– a conceder condonaciones de las deudas provinciales, a enviar fondos discrecionales, ni a seguir financiando con su propia ruina, y la del país", indica el documento, en referencia a las disputas con gobernadores.

Según el PRO, es un hecho "escandaloso" que en "más de la mitad de las provincias argentinas el empleo estatal supere al privado, y de que en cuatro de cada cinco de ellas los recursos provenientes de la coparticipación superen el 50 %, con extremos superiores al 80 %", por lo que es obligante "discutir un nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales" conforme reza la Constitución "y nunca se ha cumplido".

Los firmantes atribuyeron el estado de las finanzas públicas, tanto a nivel federal como provincial, a "la pésima administración del peronismo kirchnerista" y "a los desbarajustes presupuestarios aprobados a fines del año pasado", cuyo objetivo habría sido "financiar la campaña de Sergio Massa y que la mayoría de los gobernadores apoyaron". Con este contexto explicaron que "la nación está quebrada".

La disputa con las provincias

El sector del PRO que optó por criticar a Macri y respaldar el programa de ajuste estructural de Milei asegura que "el requilibrio de las cuentas provinciales no puede hacerse hoy a expensas de los recursos nacionales a menos que se proponga seguir con el ciclo de déficit, emisión e inflación" que ha llevado al país suramericano a la debacle económica.

Entretanto, los gobernadores patagónicos, encabezados por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, amenazaron a Buenos Aires con suspender la producción de petróleo y gas a partir del próximo 29 de febrero, si la Casa Rosada no modifica su política de reducción de fondos en áreas estratégicas como transporte y educación.

"En ese marco, el PRO no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale. Así se ahuyentan inversiones, se impide la creación de empleo y se hace imposible el progreso. Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerismo golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso", valoraron desde esa formación.

Mientras, el Ejecutivo se han mostrado inflexible y, en lugar de retroceder, ha procedido con más recortes. Este lunes se oficializó la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado por el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) durante el contexto pandémico, bajo el alegato de que "afectó los intereses generales de la nación en su conjunto, privando al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas".

