La polémica de López Obrador con el NYT impacta en las campañas presidenciales en México

La creciente polémica entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el medio estadounidense The New York Times (NYT) ha impactado sobre las campañas presidenciales de su país, luego que en el contexto de esa controversia se filtraran los números telefónicos de varios políticos y personalidades reconocidas en México.

La situación ha afectado directamente a las candidaturas presidenciales de Claudia Sheinbaum, del oficialista Morena, y Xóchitl Gálvez de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, quienes denunciaron que durante el fin de semana fueron filtrados en redes sociales sus números telefónicos y desde entonces estaban colapsados.

Sheinbaum indicó que desde el sábado estuvo recibiendo en su móvil personal "llamadas sin parar y mensajes de odio", y puso como ejemplo un mensaje que le llegó a su celular de un hombre identificado como "José Martín" que le decía:"No soy un bot, usted no me representa. Narco candidata Claudia, narco dictador AMLO. Quiere echarle la culpa a alguien, acuda a Palacio y quéjese con su patrón".

El día de hoy he estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio ( como el que muestro) pues alguien publicó mi número de teléfono celular en redes sociales. Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían… pic.twitter.com/nCFXF5f7lc — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 24, 2024

"Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas", dijo la candidata oficialista, quien agregó que le tocaría cambiar su número de teléfono para solventar la situación.

Gálvez aprovecha el escándalo para su campaña

Un día después, la opositora Gálvez aprovechó el escándalo para impulsar su campaña electoral y publicó un video, que además fijó en su perfil de la red social X, para hablar de la situación.

"Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador, se publicaron con mala leche muchos más teléfonos. Filtraron también mi número y desde entonces no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes aquí te lo dejo (...) he decidido no cambiarlo", comentó.

Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes.Preocúpense, porque esto ya nadie lo para. pic.twitter.com/Rj06ArcTXV — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) February 25, 2024

Gálvez dijo que a pesar de que recibió mensajes donde le critican sus "kilos de más" y sus "dientes chuecos", manifestó que no se siente preocupada porque "eso se quita".

"Lo que no se quita es el cariño de los cientos de mensajes de apoyo, ánimo y solidaridad que me han llegado, y esos ahí se quedan. Así que preocúpense porque esto, ya nadie lo para", agregó la aspirante.

¿Cómo se relaciona la polémica con el NYT y la filtración de números?

El jueves de la semana pasada, el presidente López Obrador informó en su rueda de prensa matutina que había recibido una solicitud "en tono amenazante" y "prepotente" y de "ultimátum" por parte de la jefa de corresponsales del NYT en México, Natalie Kitroeff, quien le pedía enviar comentarios en menos de ocho horas, sobre un reportaje en el que trabajan.

El artículo al que hizo referencia Kitroeff abordaba una investigación ya cerrada que hizo el Gobierno de EE.UU. sobre un presunto financiamiento del narco a López Obrador en su campaña electoral de 2018, que incluso involucraba a los hijos del mandatario. Por ello, el presidente mexicano denunció que el NYT era un "pasquín inmundo" que utilizaba temas "falsos" para hacer publicaciones "tramposas" y "engañar" a la colectividad.

Pero la controversia aumentó cuando López Obrador comentó la carta enviada por Kitroeff y leyó públicamente el número telefónico de la periodista, lo que causó revuelo y reacciones en contra por parte de Washington y de la empresa estadounidense YouTube, que decidió eliminar de su plataforma la conferencia de prensa del presidente mexicano.

"Este video se quitó debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y 'bullying'", decía un mensaje en la plataforma tras eliminar los videos en los canales oficiales de Andrés Manuel López Obrador, Gobierno de México y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Sin embargo, minutos después, el video con el evento, que tuvo lugar el pasado 22 de febrero, volvió a ser publicado con una versión editada que ya no contenía el fragmento en el que el mandatario mencionaba el número de la periodista.

Otros afectados

Luego de este episodio, se generó una masiva filtración de números telefónicos de varias personalidades de la política mexicana, entre las que destacan el hijo de López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien responsabilizó de la situación a la periodista Kitroeff y luego denunció la publicación de su contacto como "un acto de invasión" a su privacidad y "una forma de venganza" e "intento de hacer daño", que ponía en "peligro" a su familia.

Además, dijo que el número de la periodista del NYT "ya era público en internet", por lo que a su parecer, el presidente no habría incurrido en ningún error al exponerlo públicamente, debido a que la propia reportera lo anotó en la misiva enviada al mandatario.

En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono. Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y… — José Ramón López Beltrán (@_JRLB_) February 24, 2024

El diputado Gerardo Fernández Noroña y actual coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles para la campaña de Sheinbaum, también comentó que fue afectado por la filtración y denunció que en pocos minutos había recibido cientos de llamadas y mensajes a su teléfono celular. Además, alertó que se trataría de "una provocación de la derecha".

La senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, también informó que había sido afectada y denunció que la situación obedecía a "un ataque orquestado, financiado y lleno profundamente de elementos fascistas".

Esta es la derecha mexicana y sus miserias. Desde ayer en la noche filtraron los números de varias personas visibles de la 4T. En un ataque orquestado, financiado y lleno profundamente de elementos fascistas, nos mandan mensajes de texto, whatsApp, mensajes en telegram y nos… pic.twitter.com/IodVOrFeLv — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) February 24, 2024

Medios locales informaron que por estos hechos también fueron afectados varios comunicadores, entre ellos, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia México; el periodista Jorge Gómez Naredo; el columnista de La Jornada Fabrizio Mejía; el reportero Vicente Serrano; y el conductor Rem Flores.

El escándalo por la filtración de los contactos telefónicos escaló a tal punto, que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México, alertó que la protección de los datos personales "es una obligación" que recae "especialmente" en quienes tienen "una responsabilidad pública".

"Proteger los datos personales es una obligación que debe ser observada por todas y todos, especialmente por quienes detentan una responsabilidad pública. Nos sumamos a los llamados para no divulgar información que lesiona los derechos a la privacidad y dignidad de las personas", expresó la oficina de las Naciones Unidas.

