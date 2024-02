Una provincia argentina cortará el miércoles la producción de gas y petróleo en medio del conflicto con Milei

Las autoridades de la provincia argentina de Tierra del Fuego han anunciado que el miércoles paralizarán la producción de gas y petróleo por 24 horas, en reclamo por el recorte de fondos nacionales decidido por el Gobierno nacional de Javier Milei, informó La Opinión Austral.

El gobernador fueguino, Gustavo Melella, anunció la medida este lunes en acuerdo con el resto de las provincias de la Patagonia y en apoyo a su par de Chubut, Ignacio Torres, quien protagonizó un fuerte cruce de declaraciones con el presidente por la asignación de fondos de la coparticipación. Con el objetivo de alcanzar el "déficit cero", la Casa Rosada suspendió el envío de recursos clave para los distritos.

"Todas las provincias patagónicas vamos a acompañar, pero esperamos que haya un camino de diálogo de acá al miércoles. Le pido al Gobierno nacional que pare un poquito la pelota, que calme los ánimos. No es tiempo de malevos y guapos. Los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad, que todos tengamos que renunciar a algo, pero no de esta manera", afirmó Melella durante un acto oficial.

El mandatario de Tierra del Fuego cuestionó al jefe de Estado por su postura confrontativa con las provincias, y su posición intransigente respecto al recorte de fondos que son utilizados por las gestiones locales para educación o transporte.

"Los que votamos a uno o a otro queríamos una Argentina de paz, no de enfrentamientos y provocaciones. Lo que ocurre con Chubut, más allá de si corresponde o no, es poner en jaque a una provincia y recortar fondos, no a un gobernador, sino a la gente", dijo Melella. Y aseguró que la decisión del Gobierno nacional "pone en jaque" a las provincias.

Reacción de la Patagonia

El sábado pasado, en una reunión virtual, los gobernadores de las provincias patagónicas analizaron suspender la producción de gas y petróleo a partir del miércoles, y "definieron una estrategia conjunta para blindar la coparticipación por medio de una ley".

En un duro comunicado conjunto, los gobernadores sostuvieron que en febrero el Ministerio de Economía "le retuvo ilegalmente 16.500 millones [de pesos, unos 17 millones de dólares], más de un tercio de su coparticipación mensual" a Chubut. "Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", amenazó Ignacio Torres.

La respuesta del Gobierno nacional llegó en un comunicado posterior de la Oficina del presidente que hizo escalar el conflicto. En el texto, se instó al gobernador Torres a que "proceda con su amenaza de inmediato" y se haga cargo de las "consecuencias en la Justicia".