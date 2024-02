Suecia sobre el envío de tropas a Ucrania: "No es en absoluto relevante en este momento"

Suecia no contempla el envío de tropas a Ucrania, según ha declarado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, a SVT, después de que el presidente francés Emmanuel Macron, no descartara la víspera el envío de fuerzas de países occidentales a Ucrania.

"No es en absoluto relevante en este momento", dijo el jefe de Gobierno, señalando que "la tradición francesa no es la tradición sueca" y que "si un país quiere enviar tropas a otra parte del mundo, no afecta a la OTAN".