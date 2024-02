Zelenski sobre la posible reelección de Trump: "Apoyar a Rusia significa estar en contra de los estadounidenses"

El presidente de Ucrania confesó que no entiende cómo Donald Trump "puede estar del lado" del mandatario ruso, Vladímir Putin. "Para mí es algo increíble", aseguró.

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, en una entrevista concedida a la CNN afirmó que el precandidato republicano para la presidencia de EE.UU. Donald Trump estaría en contra de su propio pueblo si decidiera apoyar a Rusia y no a Ucrania en caso de que sea reelegido este año. "Espero que no sea así, pero si Donald Trump no sabe a quién va a apoyar, a Ucrania o a Rusia, [...] es muy triste, porque apoyar a Rusia significa estar en contra de los estadounidenses, estoy seguro", declaró.

En opinión de Zelenski, Ucrania y EE.UU. tienen "valores en común", mientras que Rusia, "mató la democracia y la libertad de expresión". "Por eso no puedo entender cómo Donald Trump puede estar del lado del [presidente de Rusia, Vladímir] Putin. Para mí es algo increíble", aseguró.

Hablando de la posible victoria de Trump en las presidenciales en otoño, Zelenski indicó que para Ucrania sería "muy peligroso" que la política exterior de Washington cambie. Además, reafirmó el deseo de Kiev de adherirse a la OTAN y comentó unos resonantes dichos de Trump, quien aseguró que durante su mandato como presidente de EE.UU. les había advertido a los países de la Alianza Atlántica que Washington no los protegería de un ataque si no pagaban sus respectivas cuotas. "Creo que son solo palabras", opinó Zelenski.

También sostuvo que "Donald Trump no conoce a Putin", a pesar de que se hubieran reunido, ya que Trump "nunca luchó contra Putin" y "el Ejército de EE.UU. nunca luchó contra el Ejército de Rusia".