Otras tres mujeres acusan al cineasta español Carlos Vermut de violencia sexual

Un mes después de que tres mujeres acusaran de violencia sexual al cineasta español Carlos Vermut, otras tres personas compartieron sus testimonios sobre las agresiones que padecieron entre octubre de 2012 y principios de este año por parte del director. Según un reportaje de El País, publicado este martes luego de entrevistar a las denunciantes, ninguna de ellas presentó su caso ante la Policía y mantuvieron sus nombres en reserva por temor a represalias en sus trabajos y por parte de la opinión pública.

Las presuntas víctimas son una artista, una gestora cultural y una actriz, que se suman a una estudiante de cine, una empleada de una las producciones de Vermut y una trabajadora del sector cultural, que hace un mes acusaron por el mismo motivo al director de 43 años, cuyo nombre real es Carlos López del Rey.

La artista afectada, que en la actualidad se desempeña como educadora social, tenía 25 años en 2012 cuando conoció al productor a través de amigos en común. Luego de coincidir en varias salidas, en octubre de ese año fue a la vivienda que el cineasta compartía con dos personas, donde asegura que fue agredida sexualmente en una habitación.

"Yo estaba en el suelo, tumbada boca abajo; me intentó forzar analmente y lo consiguió. No recuerdo si le dije que no, lo que tengo claro es que mi postura corporal y los gritos que di fueron de dolor. Me desgañité [gritar con insistencia], me tuvieron que oír en toda la casa", recordó la mujer. "Me hizo un desgarro, me dejó hecha un trapo. Eso no fue follar. La sensación era que me forzaba. Fue sexo extremadamente agresivo. Esa noche también me intentó estrangular", agregó.

Al continuar su relato, dijo que intentó bloquear lo que había sucedido "por vergüenza y culpa". Sin embargo, siguieron en contacto y aunque ella tenía pareja, se vieron en un bar. "Empezamos a beber y me emborraché", comentó. Más adelante, el director le propuso ir a un hotel, pero ella se negó, por lo que la acompañó hasta el portal de su domicilio. "No recuerdo si lo dejé entrar o él se metió. Tampoco me acuerdo bien de cómo comenzó. Yo estaba contra la pared y él, detrás. Fueron unas relaciones muy bestias, me hizo muchísimo daño. Vomité por la mezcla del alcohol, el dolor y el miedo. Se dio cuenta y no hizo nada. El tío acabó y se fue", declaró.

"Lo que sucedió fue violencia por violencia"

La segunda denunciante es una gestora cultural que entró en contacto con Vermut en 2006 a través de una red social. "Carlos era para mí un referente, al igual que yo lo era para él", contó la joven que en ese momento tenía 23 años. Tras perder contacto durante algún tiempo, en agosto de 2013 coincidieron en la casa del cineasta.

Aquella noche entraron a la habitación de la vivienda que Vermut compartía con las mismas dos personas mencionadas por la artista, aunque no recuerda si estaban presentes. "Entré porque quise. Pero lo que sucedió fue violencia por violencia. Humillación por humillación. No había nada de erótico ahí, no había juego, era una persona machacando a la otra, sin más", afirmó, detallando que recibió "golpes, estrangulamientos, humillación en sus palabras".

Se me ha revuelto el estómago leyendo el artículo sobre las nuevas acusaciones a Carlos Vermut, las descripciones de crueldad, brutalidad, violencia y misoginia en estado puro. Pero este párrafo en concreto me ha roto el alma. " Si tú no me crees, ¿quién coño me va a creer?". pic.twitter.com/8YXYtjLxmk — Rachel Green (@Horamoira) February 27, 2024

"Recuerdo que vomité en la habitación, él fue consciente y no hizo nada", añadió, al recordar que sintió "vergüenza, culpa y asco". Por eso, se dijo a sí misma que "tenía que borrar lo que había pasado".

"Fui perdiendo poco a poco mi voluntad"

El tercer testimonio pertenece a una actriz que entró en contacto con el guionista en marzo del año pasado a través de las redes sociales. Así siguieron hasta que intercambiaron teléfonos e iniciaron una relación sentimental que se extendió hasta enero de este año. En ese tiempo sufrió violencia sexual no consentida y "manipulación psicológica". "Empiezas a pensar que tal vez él tiene razón y que es tu culpa. Fui perdiendo poco a poco mi voluntad", sostuvo.

La presión laboral también estaba presente. Aunque ella reconoce que su trabajo "nunca dependió de él", sabía que era "una persona reconocida en la industria del cine". Recordó que en una oportunidad Vermut le dijo: "Yo sé que hago así [hace un chasquido con los dedos] y a esa persona le falta el curro [trabajo] durante seis años".

Con el paso de los meses, la violencia sexual se hizo más presente. En junio, fue víctima de una relación no consentida. "Estábamos en la cama y me empezó a meter los dedos en el culo. Me aparté. Me agarró de la cintura y lo volvió a hacer. Me volví a apartar y me volvió a agarrar con fuerza. Intenté evitarlo en cuatro ocasiones. Me usaba como un trapo. Y yo pensaba que a mí eso me gustaba. Pero no, a mí este tío me ha violado", afirmó.

En otra oportunidad, llegó a la casa y "sin mediar palabra" la tomó del pelo y la "estampó contra la pared". De tal modo, narró episodios similares: "Estábamos en el sofá y [mientras tenían sexo] me estaba dando fuerte con el cuello contra el asiento. Me dolía. Yo me intentaba mover, pero él no cedía. Hubo un momento en que traté de levantarme y me hizo ¡pum!". Así, con un golpe en la mesa simuló el momento en el que presionó su cabeza hacia abajo contra el sofá.

La última agresión ocurrió el pasado 1 de enero, cuando llegó a la casa del cineasta, donde pensaba que iba a haber una celebración. Sin embargo, Vermut estaba con una mujer que la actriz no conocía y que era "exactamente igual" a ella. "Podría ser mi hermana pequeña", expresó. En ese lugar mantuvieron relaciones de manera "perversa". "Estaba jugando con las dos, no le importó que nos sintiéramos incómodas, que nos enfadáramos. Cuando le pedí explicaciones de todo, se empezó a poner nervioso y me dijo que la persona con la que había quedado era ella y no yo. Y ahí me destruyó", admitió.

Después de este episodio, la mujer comentó que estuvo "10 días en cama", en los que "solo salía" para lo "estrictamente necesario". Además, su psicólogo la diagnosticó insomnio, hipervigilancia y ansiedad. Incluso asegura que tuvo "pensamientos suicidas". "Lo primero que sientes es que has tenido la culpa, sientes vergüenza porque de alguna manera crees que tú te buscaste eso. Ahora ya sé que no", concluyó.