Encuesta: Michelle Obama, la favorita para reemplazar a Biden en la carrera presidencial demócrata

Hasta el momento, la ex primera dama no se ha mostrado interesada en postularse para el cargo presidencial, al tiempo que en el pasado expresó su deseo de mantenerse alejada de la política.

Casi la mitad de los votantes estadounidenses creen probable que el Partido Demócrata opte por otro candidato para reemplazar al actual presidente Joe Biden en la carrera presidencial de este año, y la ex primera dama, Michelle Obama, es "la elección favorita" para ese cambio, arrojó una encuesta de Rasmussen Reports realizada vía telefónica y en línea del 18 a 20 de febrero.

Así, el 47 % de los 960 encuestados creen que "es probable que los demócratas reemplacen a Biden con otro candidato como su candidato presidencial antes de las elecciones de noviembre", mientras el 22 % de estas personas consideran esta opción como "muy probable".

Michelle Obama, de 60 años, lidera con el 20 % de probabilidades la lista de los posibles candidatos para sustituir a Biden, cuya aptitud para asumir un segundo mandato ha sido cuestionada debido a su avanzada edad y por el reporte del fiscal especial Robert Hur, del Departamento de Justicia, que exculpó al mandatario de cualquier delito relacionado con su manejo indebido de papeles clasificados alegando que es "un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria".

La actual vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, recibió el 15 % de probabilidades de ser la posible candidata para el reemplazo de Biden, mientras que la exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, obtuvo el 12 %. La lista también incluye al gobernador de California, Gavin Newsom, con el 11 %, así como a la gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, con el 9 %. Además, el 27 % de los encuestados eligieron la opción de "ninguno de ellos", mientras el 6 % indicaron no estar seguros de cómo responder.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Michelle Obama no se ha mostrado interesada en postularse para el cargo presidencial. Es más, en una entrevista en 2018 expresó su deseo de mantenerse alejada de la política. "No es algo que me interese ni que haría jamás", sostuvo.