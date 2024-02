China reacciona a un posible envío de tropas occidentales a Ucrania

China ha comentado las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre el posible envío de tropas occidentales a Ucrania y una vez más abogó por una "resolución política" del conflicto con Rusia.

"La posición de China sobre la crisis ucraniana es coherente y clara", señaló este miércoles en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores del país asiático, Mao Ning, haciendo un llamado "a todas las partes" para llegar a un "consenso" y "crear condiciones para una desescalada y el alto el fuego".

Tras una cumbre sobre Ucrania celebrada el lunes en París (Francia), Macron sostuvo que, si bien "hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada", "en términos dinámicos, no hay que descartar nada". No obstante, esa iniciativa ya ha sido excluida por Alemania, Reino Unido, España, Italia, Suecia y Canadá, entre otros países.

Desde el Kremlin advirtieron que en caso de que se envíen fuerzas extranjeras a Ucrania, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN.

El martes, el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, aclaró que la presencia de tropas occidentales en el país eslavo se limitaría a labores como el desminado, la cibernética o "la producción de armamento", sin "cruzar el umbral de la beligerancia".