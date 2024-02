Zajárova sobre Ucrania: "Por mucho que se azote a un burro muerto, no servirá de nada"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha subrayado la inutilidad de la ayuda financiera y militar que los países de Occidente prestan a Ucrania en su conflicto con Rusia.

"Por mucho que se azote a un burro muerto, no servirá de nada. No se levantará y galopará", dijo este miércoles la vocera en rueda de prensa. Por otra parte, Zajárova sugirió a las naciones europeas que pregunten a sus gobiernos qué esperan obtener a cambio del régimen de Kiev, que —asegura— "ya no controla la situación en absoluto", ni en el campo de batalla ni en el espacio político, y que "nunca más obtendrá victorias ni siquiera visibles o ilusorias".

"Macron no dijo nada nuevo"

Zajárova también comentó las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que esta semana señaló que "no hay que descartar" el posible envío de tropas occidentales a Ucrania y anunció la creación de una coalición para suministrar a Kiev armas de largo alcance.

Según la vocera, estas afirmaciones "han tocado un nuevo fondo" y representan un "trabajo de cara a la opinión pública" para "inspirar" al régimen de Kiev y enviar una señal a los soldados de que "no todo es en vano" y de que los países extranjeros estarán "en algún lugar cerca de ellos".

"Por otra parte, Macron no dijo nada nuevo. No es ningún secreto que militares de varios países de la OTAN llevan mucho tiempo en Ucrania y ayudan activamente a las Fuerzas Armadas ucranianas, incluso en el funcionamiento de los sistemas de armamento occidentales transferidos a Kiev", recalcó Zajárova.

Anteriormente, la representante de la Cancillería rusa escribió en su cuenta de Telegram: "Me gustaría recordarles que hace apenas un mes el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores francés [Stéphane Séjourné] negó la participación de París en el reclutamiento de mercenarios para el régimen de Kiev y calificó las pruebas directas de 'cruda manipulación rusa'".