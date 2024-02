Esposa de Pablo González tras cumplir dos años detenido en Polonia: "Es un ataque a la libertad de prensa"

El periodista vasco Pablo González ha cumplido dos años encerrado en una prisión de Polonia, acusado de presunto espionaje para Rusia, sin que hasta la fecha se haya celebrado ningún juicio. El pasado 15 de febrero, un tribunal polaco decidió prolongar en tres meses su encarcelamiento, pese a que no se habían presentado cargos ante la justicia.

En varias ciudades se han organizado concentraciones y acciones para denunciar la situación del reportero, quien fue arrestado en la frontera entre Polonia y Ucrania en 2022, mientras cubría la llegada de refugiados ucranianos como periodista independiente y colaborador del diario español Público.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares asegura que ha solicitado sistemáticamente y desde el primer día que se haga un juicio donde se presenten las pruebas que pueda haber en contra del periodista y que se salvaguarde la presunción de inocencia, mientras su defensa y familiares denuncian que se le niega la seguridad jurídica y la posibilidad de hablar con personas cercanas.

El Gobierno de España no ha hecho suficiente

Oihana Goiriena, esposa de González, denuncia que el apoyo del Gobierno español está lejos de ser suficiente y asegura que no ha hecho nada para garantizar los derechos del periodista.

Según la mujer del reportero, el Gobierno español se ha "dado por satisfecho" comprobando que González tiene abogados, "pero lo que no dicen" —denuncia— es que su abogado de confianza, "no ha sido admitido en el equipo de defensa hasta pasado un año de la detención".

Asimismo, Goiriena asegura que "no es cierta" la afirmación por parte de las autoridades españolas de que los derechos de González están siendo garantizados, ya que "a pesar de tener abogados, el derecho a la defensa no esta siendo cumplido del todo". Entre otras cosas, denuncia que su defensa trabaja "con las manos atadas", ya que no se les ha dado acceso al expediente acusatorio completo, no se han presentado cargos concretos sobre hechos delictivos ni se han presentado pruebas.

No es un proceso legal, es un ataque a la libertad de prensa

La esposa de González también asegura que hay evidencia de que no se trata de un proceso legal. De hecho, durante su última visita al periodista, los abogados "pudieron comprobar que apenas ahora se estaban realizando diligencias de investigación que tenían que haber sido realizadas hace dos años si esto fuera un proceso legal" y en cumplimiento del proceso legal europeo.

Para Goiriena, tanto el caso de su esposo, como el de Julian Assange, "se engloban en un ataque generalizado a la libertad de prensa y de información, por un afán de controlar el relato oficial", ya que, aunque González "nunca se puso en contra de los postulados oficiales, sí ofrecía una visión alternativa que quizá no era del gusto de quienes quieren crear opinión, que hoy en día es casi propaganda".