Vocero de Milei niega que el presidente se burlase de personas con síndrome de Down

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, negó este miércoles que el mandatario Javier Milei se hubiese burlado de un político haciendo alusión a rasgos de una persona con síndrome de Down.

"No fue partícipe de semejante aberración el presidente Milei. Eso entiendo que no ocurrió (...) Creo que esa publicación desapareció después. Apelamos a que ese tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ninguna parte, en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia", expresó Adorni en la conferencia de prensa de este miércoles.

Polémica y reclamos

En redes sociales se difundió que Milei le dio 'like' en X a una publicación que mostraba al gobernador de Chubut, Ignacio Agustín Torres, con los rasgos de una persona con síndrome de Down, con la intención de mofarse de él.

En este marco, la vicepresidenta del Consejo Asesor de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), Dominique Kantor, ha exigido a través de un video que el presidente, Javier Milei, pida disculpas públicamente.

"Nos sentimos ofendidos, las personas con síndrome de Down no merecemos este trato, no merecemos que nos ofendan", afirmó Kantor después de que el mandatario diera 'me gusta' a una publicación discriminatoria contra esa comunidad.

Dominique Kantor, vicepresidenta del Consejo Asesor de Personas con Síndrome de Down de ASDRA, acerca de la discriminación en redes sociales. pic.twitter.com/dwEdpfJLzV — 📣ASDRA SíndromeDown (@sindromedown) February 28, 2024

Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó en declaraciones a El Destape Radio: "Ayer estuvo con temas vinculados al síndrome de Down como insulto, venía con algunas directamente de abuso (...) Es una situación que yo opino que no hay que naturalizarlo ni dejar pasar, es de mucha gravedad. No hay que restarle importancia".

El propio Torres, durante una conferencia de prensa, se preguntó: "¿Cuánto odio puede haber en una persona que con sorna tuitea riéndose de un chico con síndrome de Down?", dijo en declaraciones recogidas en Diario El Norte. En esa comparecencia, consideró que la actitud del mandatario "tiene un componente muy peligroso, que es qué ejemplo le da el presidente a las nuevas generaciones".

Es poco humana esta publicación a la que ⁦@jmilei ha hecho propia. Tengo un hijo con discapacidad y siento impotencia cuando algunos aparentemente "normales" intentan descalificar a otros por una algún tipo de condición física o intelectual. Más empatía, menos violencia. pic.twitter.com/ppXEhju1xU — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) February 27, 2024

También a través de las redes sociales se manifestó el exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile: "Es poco humana esta publicación a la que ⁦Javier Milei ha hecho propia. Tengo un hijo con discapacidad y siento impotencia cuando algunos aparentemente 'normales' intentan descalificar a otros por una algún tipo de condición física o intelectual. Más empatía, menos violencia".

También la diputada nacional Graciela Ocaña expresó su malestar. "Todo tiene un límite", afirmó, y agregó que "el presidente Milei no puede burlarse de las personas con discapacidad".