"Si no hay trato respetuoso, no participo": López Obrador sobre la cumbre con EE.UU. y Canadá

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que "si no hay trato respetuoso" no participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte, en medio de la controversia causada por la intención de Canadá de implementar visados a los ciudadanos mexicanos para frenar el flujo de solicitudes de asilo.

"Si no hay un trato respetuoso no participo. Ya me faltan nada más siete meses [para dejar la presidencia] y no me gusta viajar mucho", comentó en su habitual rueda de prensa matutina.

La cumbre será en abril en la ciudad canadiense de Quebec y está prevista la participación del mandatario estadounidense, Joe Biden.

#EnLaMañanera | “Si no hay un trato respetuoso, no participo”: #AMLO ‘amenaza’ con no acudir a la Cumbre de Líderes de América del Norte ​que está planeada para el próximo mes de abril, en Quebec. @aliciabarcena adelantó que se tratarán temas de seguridad, comercio y migración. pic.twitter.com/SqFRP1MOLi — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) February 28, 2024

López Obrador afirmó que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, sí se reunirá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en el marco de una gira que comenzó este miércoles y que la llevará a Washington y Ottawa.

"Ella se hace cargo. Llevamos buena relación con el primer ministro, Trudeau, y muy buena con el presidente Biden. Pero hay mucho acecho", apuntó.

"No merecemos maltrato"

"Siempre hemos tratado a las autoridades de Canadá y de EE.UU. con respeto. No merecemos maltrato ni que se manche del prestigio de México", subrayó López Obrador.

El mandatario consideró que Canadá quiere "tomar medidas en contra de México". "Lo lamentamos mucho, se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho", comentó.

"Hemos actuado con ellos de manera generosa, con el gobierno de Trudeau, que ya estaba a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora que son las elecciones en México. Es lo mismo con el acero, ahora, qué casualidad", sentenció.

La Oficina del Representante Comercial de los EE.UU. acusó una falta de transparencia por parte de México para la comercialización de acero desde terceros países y amenazó con decretar aranceles a ciertos productos.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!