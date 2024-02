¿Tropas en Ucrania?: la primera ministra estonia cree que "todas las opciones deben estar sobre la mesa"

A la hora de valorar las fórmulas de apoyo de Occidente a Ucrania en su conflicto con Rusia, deben considerarse "todas las opciones", estimó la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en una entrevista con SkyNews.

"Rusia está diciendo que tal o cual paso es una escalada, pero la defensa no es una escalada. Yo digo que deberíamos tener todas las opciones sobre la mesa. ¿Qué más podemos hacer para ayudar a Ucrania a ganar?", declaró este miércoles la jefa del Gobierno estonio, respondiendo a una pregunta sobre el posible envío de tropas occidentales al país eslavo.

Incidiendo en esta idea, Kallas subrayó que los países occidentales "no deberían tener miedo" de oponerse a Rusia y "no deberían tener miedo de su propio poder". A pesar de que la mandataria está segura de que la membresía en la OTAN proporciona seguridad, no quitó razón a los comentarios del expresidente estadounidense, Donald Trump, que dijo a los países de la OTAN que, si llega al poder, Washington no los protegería de un ataque si no cumplían sus obligaciones financieras con la Alianza.

"Estonia destina el 3,2 % de nuestro PIB, pero no todos los países lo hacen. Me sorprendió mucho, pensé que cuando empezó la guerra en Ucrania hace dos años, habría sido una llamada de atención a todos los países europeos para hacer más, para gastar más en defensa, [pero] en 2023, fueron 11 países los que gastaron más del 2 %. Y, realmente, no entiendo por qué", aseveró la primera ministra.

Kallas hizo estos comentarios días después de la cumbre de varios dirigentes de la UE y la OTAN en París, al término de la cual Macron declaró respecto a la estrategia colectiva sobre Ucrania que "hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada", si bien puntualizó que "en términos dinámicos, no hay que descartar nada", adelantó.

En la cumbre, el presidente francés instó a Europa a "adoptar una posición colectiva" contra Rusia, y manifestó que el objetivo de la reunión pasa por "movilizar y examinar todos los medios para apoyar eficazmente a Ucrania". Además, el mandatario anunció la creación de una coalición para suministrar a Kiev armas de largo alcance, con las que se llevarían a cabo ataques "profundos", aunque no ofreció más detalles.