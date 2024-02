Diplomacia china apuesta por conversaciones de paz para resolver el conflicto ucraniano

El representante especial para Asuntos Euroasiáticos del Gobierno de China, Li Hui, iniciará el 2 de marzo una segunda ronda de diplomacia itinerante —una gira por Rusia, la sede de la UE, Polonia, Ucrania, Alemania y Francia—, que tiene como meta resolver el conflicto ucraniano y "generar consenso para allanar el camino para las conversaciones de paz", anunció este miércoles la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.

"Continuaremos desempeñando nuestro papel único, llevando a cabo una diplomacia itinerante, generando consenso entre todas las partes y contribuyendo con la sabiduría china para promover una solución política a la crisis ucraniana", adelantó la vocera.

La portavoz explicó que estas medidas se toman ante el hecho de que "han pasado dos años desde que la crisis en Ucrania se intensificó de manera generalizada y la guerra aún se prolonga". "Lo más urgente ahora es restablecer la paz. Si se inician las conversaciones de paz un día antes, las pérdidas se reducirán en un punto", afirmó.

Además, la diplomática destacó los esfuerzos de Pekín a lo largo de estos últimos dos años con fin de promover las conversaciones pacíficas. "China ha mantenido una comunicación profunda con varios países, incluidos Rusia y Ucrania, y desempeñó un papel constructivo en la respuesta a la crisis", aseveró Mao Ning. También recordó que hace un año el gigante asiático publicó un documento respecto a su posición sobre la solución política de la crisis ucraniana. "China no se quedó de brazos cruzados, no echó más leña al fuego y no se benefició de ello", concluyó.

Por su parte, la vocera de la Cancillería rusa, María Zajárova, confirmó que el enviado especial chino, Li Hui, visitará el 3 de marzo Moscú, donde mantendrá conversaciones con el viceministro ruso de Asuntos Exteriores Mijaíl Galuzin.