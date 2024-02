Funcionario ruso: El comportamiento de la UE recuerda a la distopía '1984' de George Orwell

El comportamiento de la Unión Europea en el contexto del conflicto ucraniano recuerda a la distopía '1984' de George Orwell, por lo que Bruselas podría crear un ministerio que se ocupe de la guerra, opinó este jueves Serguéi Ivanov, representante especial del presidente de Rusia para cuestiones de medioambiente, ecología y transporte y exministro de Defensa.

"En general, por supuesto, la propaganda occidental me decepciona, porque ya está llegando al punto de la locura directa. Los lemas oficiales de la Unión Europea ahora son: 'Si queremos lograr la paz, debemos darle más armas a Ucrania'", declaró el funcionario en una entrevista con el canal de televisión Rossiya 24.

Tras ello, aseguró que su postura "es exactamente como [el libro de] Orwell", añadiendo que pronto se creará el "Ministerio de la Paz" en la UE. "No sé por qué no lo han creado todavía", ironizó.

Asimismo, Ivanov señaló que Rusia se dirige hacia la victoria en el conflicto. "Estamos avanzando hacia estos objetivos, aún no los hemos alcanzado. Antes de eso, todavía queda, como dicen en Occidente 'sudor, sangre y lágrimas', pero hay que hacerlo, no hay duda", sostuvo. "Así como no hay duda de que la victoria será nuestra, y esto ya comienza a manifestarse claramente en la línea de contacto", concluyó.

Moscú ha condenado en más de una ocasión el suministro de armas occidentales a Ucrania, afirmando que tales entregas solo prolongan los enfrentamientos.

Mientras tanto, en los últimos días, varias localidades —Avdéyevka, Petróvskoye, Sévernoye y Lástochkino— pasaron a estar bajo control de las Fuerzas Armadas rusas.