Adorni promete que el discurso de Milei en el Congreso no tendrá "un carácter violento"

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, indicó este jueves que el discurso que ofrecerá este viernes el presidente, Javier Milei, ante diputados y senadores del Congreso no será violento.

La aclaratoria del alto funcionario de Milei fue en respuesta a la interrogante de una periodista que le preguntó por los rumores de que el mandatario llevaría un discurso "agresivo o violento" al parlamento, tras el rechazo que dio el Congreso a la polémica propuesta de ley conocida como 'ómnibus'.

De acuerdo con la comunicadora, bloques opositores dentro del legislativo habrían preparado acciones de "boicot" si Milei llegase a tornarse "agresivo o violento" en su intervención contra los diputados y senadores, que este viernes dan inicio formal al periodo de sesiones de 2024.

Adorni anticipó que el discurso de Milei en el Congreso no será violento y pidió que se lo escuche con respetohttps://t.co/ck1l72xYRcpic.twitter.com/m0lV4PrCz4 — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 29, 2024

Al respecto, Adorni indicó en su rueda de prensa que para la jornada de este viernes el gobierno apelará "al respeto, a que se escuche atentamente al Presidente y a que no ocurra ningún episodio, ni dentro ni fuera del Congreso, que vaya contra las instituciones ni contra la salud de la democracia".

"No veo por qué hay preocupación en que el discurso del presidente tenga un carácter violento (...) eso claramente no va a ser así, no debería ni aclararlo, pero no va a ser así", prometió el vocero a la periodista.

Adorni agregó que quiénes quieran ir mañana a las afueras del Congreso para apoyar a Milei en su intervención, pautada para las 9:00 de la noche, que recuerden "abonar al servicio de transporte como corresponde".

Además, dijo que las personas que se sientan "extorsionadas" u obligadas a ir a la marcha opositora hacia la sede del legislativo, pueden denunciar estos casos vía telefónica.

