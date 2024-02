Trabajadores del Congreso argentino denuncian un "estado de sitio" para el acto que encabezará Milei

Trabajadores del Congreso de Argentina advirtieron que el Gobierno nacional ha montado un inusual operativo de seguridad para el acto de apertura de sesiones ordinarias 2024, que el presidente Javier Milei encabezará el viernes bajo un clima de protestas en las inmediaciones del recinto.

Según revelaron empleados del Parlamento al diario Página/12, en una resolución firmada este martes se establece, entre otros puntos, la prohibición de circular por el establecimiento a los propios trabajadores, y la designación de la Policía Federal para el control y resguardo del interior del Congreso. Comúnmente, esas tareas quedan a cargo del personal de seguridad del edificio.

"Es una especie de estado de sitio dentro del Congreso. No ocurrió nunca antes", dijo un auxiliar de la sede legislativa ubicada en la ciudad de Buenos Aires.

El documento está firmado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la presidenta del Senado y vicepresidenta de la nación, Victoria Villarruel.

La resolución 11/24 también impide a los periodistas moverse libremente: deben ubicarse en un corral vallado y montado para ese fin específico.

Acto nocturno

El acto de apertura de sesiones tendrá asimismo un horario inédito. Será a las 9:00 PM (hora de Argentina), cuando lo habitual, como ocurre cada año el día 1 de marzo, es que se realice al mediodía.

Parado desde un atril, Milei brindará un discurso en el que dará detalles de los objetivos de su Gobierno ante la Asamblea Legislativa, miembros de la Corte Suprema y varios gobernadores.

Luego del acto, los empleados suelen gozar de un asueto y regresan a sus casas. Esta vez deberán asistir algunos seleccionados de todos los turnos, y permanecer allí hasta que culmine el evento, que será cerca de la medianoche.

"Todo empleado que no cumpla con estas disposiciones se hará pasible de las sanciones disciplinarias que se considere necesario aplicar", señala el punto 7 de la resolución.

Tensión en las calles

Tanto el horario como las disposiciones de seguridad tienen que ver con el clima de tensión que se vivirá afuera del Congreso, donde varias organizaciones sociales y políticas de izquierda han convocado a protestar contra el ajuste del Gobierno de Javier Milei.

También podría haber disgusto con el Gobierno entre los trabajadores del Poder Legislativo, ya que este jueves Martín Menem anunció que, "siguiendo el mandato de austeridad encomendado por el presidente Milei", se han eliminado 78 cargos jerárquicos en la Cámara de Diputados, y se dieron de baja 220 contratos.

Además, bloques opositores dentro del legislativo habrían preparado acciones de "boicot" si el mandatario argentino llegase a tornarse "agresivo o violento" en su discurso, algo que el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó este jueves en su habitual rueda de prensa.

"No debería aclararlo, pero no va a ser así", dijo Adorni. Y aseguró que el Gobierno apelará "al respeto, a que se escuche atentamente al presidente y a que no ocurra ningún episodio, ni dentro ni fuera del Congreso, que vaya contra las instituciones ni contra la salud de la democracia".

