Imputan al expresidente Alberto Fernández por contratación de seguros presuntamente irregulares

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un agente y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno (2019-2023), informó la agencia Télam.

La denuncia fue presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez, quien fue miembro del equipo de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). La acusación se basa en un artículo publicado en el diario Clarín.

De acuerdo a fuentes judiciales, la investigación ya es impulsada por el fiscal federal Ramiro González, quien ha ordenado las primeras medidas de prueba.

De qué se le acusa a Fernández

La presentación señala al exmandatario por presunta malversación de fondos públicos, entre otros delitos, a raíz de la supuesta contratación de un "'broker' (agente) y empresas privadas" para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales.

También se acusa al expresidente por supuesta "violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

La denuncia recae también sobre el extitular de Nación Seguros -la aseguradora del Banco Nación- Alberto Pagliano, por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses) a sus afiliados.

Al expresidente Fernández se lo apunta debido a los contratos de gestoría dados de alta durante su mandato a favor de un amigo y agente de seguros, Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada del exmandatario, María Cantero. Ella habría promovido en diferentes dependencias públicas la designación de Martínez Sosa como productor de sus seguros, según la acusación.

"Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien; yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así; si fue así, se extralimitó", aseguró Fernández en declaraciones al diario La Nación.

