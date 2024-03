Moscú se burla de "la nueva norma de principios" de Francia

París "debería haber considerado que no debe morir de vergüenza tras cada declaración" de su presidente.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, valoró la retórica política de Francia, afirmando que el "'no lo haremos, pero no se descarta nada'" es su "nueva norma de principios e intelecto".

La vocera comentó así las declaraciones del ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, quien aseguró este viernes que París no enviará tropas a Ucrania y que "los franceses no morirán por Ucrania". En este sentido, señaló que "hay un marco muy claro, que es derrotar a Rusia sin entrar en guerra contra Rusia. Y dentro de ese marco, no se descarta nada".

"Si al ministro de Exteriores francés le preocupa tanto que los franceses no mueran por Ucrania, también debería haber considerado que no deben morir de vergüenza tras cada declaración del presidente Macron", afirmó Zajárova.

Tras la cumbre especial sobre Ucrania celebrada el lunes en París, el mandatario francés declaró en rueda de prensa que, si bien "hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada", "en términos dinámicos, no hay que descartar nada". Sin embargo, la mayoría de los países participantes de esa reunión descartaron tal escenario, que les abocaría a un conflicto directo con Rusia.