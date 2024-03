Militares alemanes planean ataques contra el puente de Crimea, según audio filtrado

Agencias de inteligencia rusas han interceptado una comunicación de altos mandos militares de Alemania en la que supuestamente discuten cómo van a bombardear el puente de Kerch, que une la península de Crimea con la parte continental de Rusia, según ha informado la directora del grupo RT, Margarita Simonián.

En la grabación no se nombra directamente el puente de Crimea, sino que hablan del "puente del este", si bien, geográficamente, allí sólo hay un puente estratégico.

La conversación grabada a la que hace referencia Simonián tuvo lugar el 19 de febrero de 2024 entre varios altos cargos de las Fuerzas Armadas de Alemania (la Bundeswehr). En particular, figuran el inspector de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, el jefe de la dirección de operaciones y ejercicios del Comando de la Fuerza Aérea, Frank Gräfe, así como otros dos altos militares.

"Objetivos interesantes"

En el audio, el inspector de la Fuerza Aérea alemana, Ingo Gerhartz, aborda con otros oficiales la estrategia acerca del eventual suministro de misiles de crucero Taurus en el contexto del continuo rechazo del canciller Olaf Scholz a entregar esas armas a Kiev.

"Nadie sabe por qué el canciller federal bloquea esos suministros", sostiene en el arranque del audio, sugiriendo a continuación la entrega a Kiev de 100 misiles de este tipo en dos lotes.

"Así es, esto no cambiará el curso de las hostilidades. Por eso no queremos entregarlos todos. Y no todos al mismo tiempo. Tal vez 50 en el primer tramo, luego, tal vez, habrá otro tramo de 50 misiles", explicó.

"He sabido por parte de mis colegas franceses y británicos que la situación con los [misiles] Storm Shadow y Scalp es similar a la de las carabinas Winchester. Podrían preguntar: '¿Por qué deberíamos suministrar más misiles si ya lo hemos hecho, que Alemania lo haga ahora?'", dice Gerhartz en el audio.

En el transcurso de la conversación un oficial del Centro de Operaciones Aéreas del Comando Espacial de la Bundeswehr, de apellido Frostedt, habló de dos "objetivos interesantes" que el Ejército ucraniano podría atacar: "el puente en el este y los depósitos de municiones superiores".

"El puente en el este es difícil de alcanzar, siendo un objetivo pequeño, pero el Taurus podría lograrlo, y también podría impactar los almacenes de municiones", afirma.

"No estoy sugiriendo la idea del puente, simplemente quiero entender pragmáticamente lo que quieren. Y qué debemos enseñarles", añade.

Por su parte, otro militar, apellidado Fenske, expresó sus dudas acerca de las capacidades de los misiles Taurus para infligir daños mayores al puente de Crimea. "Hemos estado trabajando intensamente en este asunto y, por desgracia, hemos llegado a la conclusión de que el puente es como una pista de aterrizaje debido a su tamaño. Por lo tanto, puede que se necesiten más de 10 o 20 misiles. Solo conseguirán hacer un agujero y dañar el puente", dice en la grabación filtrada.

En el audio, los altos cargos de la Bundeswehr (las Fuerzas Armadas alemanas) también mencionan que sus colegas estadounidenses y británicos "llevan mucho tiempo implicados directamente en el conflicto" ucraniano, señaló Simonián en su canal de Telegram.

"¿Qué pensará Annalena Baerbock al respecto?"

Tras informar sobre la existencia de este audio de 40 minutos de duración, Simonián anunció que se dirige "con una interpelación periodística oficial" al embajador de la República Federal de Alemania, a su ministro de Exteriores y al canciller Olaf Scholz, quien previamente aseguró que la OTAN no participa ni participará en el conflicto ucraniano.

"¿Cómo debe entenderse esto, de hecho? ¿No es hora ya de que Rusia recuerde activamente a Alemania cómo acabaron los bombardeos de puente rusos para Alemania la última vez?", preguntó la periodista.

En esta línea, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, comentó la polémica a la espera de reacciones políticas y mediáticas dentro de Alemania.

"Me pregunto qué pensará Annalena Baerbock al respecto. La prensa alemana tiene una buena razón para demostrar su independencia y hacerle preguntas. Y nuestra prensa cuenta con un tema de actualidad para abordar con la Embajada alemana en Moscú", escribió en su canal de Telegram.