Ministerio Público de Perú incluye a 14 congresistas en investigación contra fiscal suspendida

El Ministerio Público del Perú ha anunciado este sábado que ha incluido en la investigación lanzada contra la fiscal suspendida Patricia Benavides, acusada de liderar una organización criminal, a 14 congresistas y dos exfiscales adjuntos supremos, por sospecha de que cometieron delitos "en agravio del Estado peruano".

La investigación preliminar se centra en la "presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado" y "negociación incompatible".

Las autoridades peruanas también incorporaron en condición de investigado a Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, al que consideran sospechoso de "tráfico de influencias agravado", y al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Antonio Fernández Jerí, por presunto "cohecho pasivo específico".

Benavides, suspendida del cargo por seis meses, es investigada por la presunta comisión de los delitos de "cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravado, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio".

Compareciendo ante el Poder Judicial el mismo día de manera virtual, Benavides solicitó la anulación de la investigación en su contra, argumentando que no siguió el debido proceso constitucional y que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), que recabó las evidencias, carecía de competencias al respecto.

"No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso, una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos", declaró.