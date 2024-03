La secretaria del Tesoro de EE.UU. asegura que las restricciones a Cisjordania no benefician a Israel

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, ha criticado a Israel por retener los permisos de trabajo y bloquear los viajes de los palestinos desde Cisjordania, afirmando que estas medidas perjudican a ambas partes y pueden desencadenar un conflicto regional más amplio.

"No queremos que el conflicto se extienda a otras partes", afirmó Yellen en una entrevista con Reuters. También agregó que "Israel es un amigo" de EE.UU. y por ello mantienen una comunicación bilateral "regularmente". "Si vemos algo que nos preocupa, les decimos a nuestros socios lo que pensamos de ello", destacó.

Así, la alta funcionaria detalló que las restricciones impuestas por Tel Aviv a los viajes y el comercio están afectando gravemente a la economía palestina, además de paralizar varios proyectos de construcción en Israel al crear una escasez de trabajadores. "Según tengo entendido, hay obras que tuvieron que cerrar porque no tienen suficiente mano de obra, así que no es bueno para la economía de Israel, ni para la de Cisjordania", declaró, añadiendo que no cree que "nada de esto esté en interés de Israel".

Asimismo, la secretaria del Tesoro señaló que Washington también está preocupado por la economía de Egipto, que vio mermados sus ingresos por la caída del tráfico a través del canal de Suez y el fuerte descenso del turismo.