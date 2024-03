Ministro alemán de Sanidad: El sistema sanitario debe prepararse para "conflictos militares"

El ministro de Sanidad de Alemania, Karl Lauterbach, ha destacado la necesidad de preparar el sistema sanitario del país para "grandes catástrofes y posibles conflictos militares".

En una entrevista con el diario Neue Osnabrücker Zeitung, el ministro señaló que existe un "vacío legal" sobre la preparación del sistema ante esos escenarios y que por ello, para cubrirlo, la cartera está trabajando junto a los Ministerios de Defensa y del Interior en un proyecto de ley que se espera sea presentado este verano.

En concreto, Lauterbach indicó que deben definirse claramente las responsabilidades para "cada médico, cada hospital, cada autoridad sanitaria". También deben ser aclaradas cuestiones como "la distribución de un gran número de heridos" en hospitales, "los canales de información" y "las opciones de traslado de pacientes".

Según aseveró, Alemania "podría convertirse en un centro de atención a heridos y heridos de otros países en caso de alianza".

El jefe de la cartera de Sanidad negó que hubiera alarmismo en estos planes. "Sería una tontería decir que no nos estamos preparando para un conflicto militar y que luego no ocurrirá. Según esa lógica, tampoco necesitaríamos la Bundeswehr", manifestó, apuntando que "no hacer nada no es una opción".