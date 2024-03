Ordenan a un condado de Nueva York anular prohibición de atletas transgénero en torneos femeninos

"No se puede discriminar a una persona por su identidad o expresión de género. En Nueva York no hay lugar para el odio ni el fanatismo", declaró la fiscal general del estado, Letitia James.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, solicitó el viernes al ejecutivo del condado de Nassau, el republicano Bruce Blakeman, que revoque la prohibición impuesta a atletas transgénero para competir en categorías femeninas, argumentando que se trata de un "decreto discriminatorio y transfóbico".

La 'Orden ejecutiva por la equidad para las mujeres y las niñas en el deporte' de Nassau, firmada el 22 de febrero, establece nuevos requisitos que prohíben al Departamento de Parques, Ocio y Museos del condado conceder permisos a cualquier equipo femenino con integrantes trans.

"La orden ejecutiva discrimina a las mujeres y niñas transexuales simplemente por ser quienes son, y a los equipos que incluyen a mujeres y niñas transexuales en sus listas, en clara violación de las leyes de derechos civiles y humanos de Nueva York", reza el comunicado de la Oficina de James. En este sentido exige al condado la derogación de la medida en un plazo de cinco días o, de lo contrario, se enfrentaría a acciones legales adicionales.

"La ley es perfectamente clara: no se puede discriminar a una persona por su identidad o expresión de género. En Nueva York no hay lugar para el odio ni el fanatismo", declaró la fiscal demócrata. "Esta orden ejecutiva es transfóbica y descaradamente ilegal. El condado de Nassau debe rescindir inmediatamente la orden, o no dudaremos en emprender acciones legales decisivas", agregó.

La polémica acerca de la participación de las personas transgénero en las competiciones hace que las autoridades deportivas implementen regulaciones al respecto, incluso a nivel internacional. Así, la Unión Ciclista Internacional (UCI) prohibió en julio de 2023 la participación de deportistas transgénero en la categoría femenina.

Los críticos señalan que las reprsentantes de dicha comunidad pueden privar a las mujeres la oportunidad de lograr mejores posiciones en las competiciones. En EE.UU. la situación se complica por el hecho de que las políticas relativas a la participación de transexuales en eventos deportivos varían de un estado a otro.