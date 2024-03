Hungría: Cuanto más tarde se celebren las negociaciones de paz, peor será para Kiev

Cuanto más tarde se celebren las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, peor será el resultado para Kiev, manifestó el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, en una entrevista con la emisora local Kossuth.

"Llevo meses escuchando que los ucranianos están tratando de ganar una posición en el campo de batalla desde la cual puedan iniciar negociaciones desde una mejor posición. En las últimas semanas ha quedado claro que este escenario fracasó, el tiempo está del lado de Rusia", dijo Szijjarto.

Asimismo, el canciller húngaro advirtió que cuanto más se prolongue el conflicto en Ucrania, más cerca podría estar "la aterradora amenaza de lo que podría llamarse una Tercera Guerra Mundial".

Szijjarto recordó que inicialmente los países occidentales enviaron a Ucrania solo cascos, pero luego comenzaron a suministrar municiones, armas, tanques y misiles, por lo que no es de extrañar que algunos políticos ya hayan empezado a hablar de enviar tropas. Además, aseguró que Hungría no enviará armas ni soldados a Ucrania, y que se pueden salvar vidas humanas solo mediante el alto el fuego y las conversaciones de paz.

Este lunes, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró al final de una cumbre especial sobre Ucrania en París que, aunque "no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada", "en términos dinámicos, no hay que descartar nada". La idea de Macron no fue respaldada ni por los países aliados ni por ninguno de los partidos de la oposición francesa.