Politico: Francia propuso enviar tropas a Ucrania pero la OTAN lo descartó

Si Occidente envía sus fuerzas militares a Ucrania, no se podrá evitar un conflicto directo entre Rusia y la OTAN, advirtió la semana pasada Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sugirió la semana pasada que la OTAN podría enviar sus tropas a Ucrania para ayudar a Kiev a contrarrestar a las fuerzas rusas en el campo de batalla.

Según reveló el exrepresentante de EE.UU. ante la OTAN, Ivo Daalder, en un artículo de Politico publicado este lunes, la propuesta surgió semanas antes de que fuera anunciada públicamente por el mandatario francés. El jefe del Estado Mayor de la Defensa del país galo, Thierry Burkhard, "había escrito a la mitad de sus colegas de la OTAN" con el fin de explorar la posibilidad de enviar a Ucrania "una coalición de voluntarios" que asumirían "ciertas tareas".

Sin embargo, a Burkhard le "dejaron claro que su respuesta fue un rotundo no", indica el artículo. Al parecer, París "no escuchó, o posiblemente ni siquiera le importó", la negativa de sus aliados, y entonces Macron decidió declarar "lánguidamente" al margen de una cumbre especial sobre Ucrania en París que "hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres oficialmente".

"Por tanto, la reacción fue rápida y totalmente predecible. Los líderes de la OTAN denunciaron públicamente la idea de enviar tropas europeas o de la alianza a Ucrania, y el presidente estadounidense, Joe Biden, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro polaco, Donald Tusk, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, entre otros, dijeron que no iba a suceder", sostuvo Daalder.

De acuerdo con sus palabras, la política de Occidente acerca del conflicto ucraniano fue clara desde el inicio, y fue expuesta incluso antes de que Rusia iniciara su operativo militar: "Sí a hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a defenderse, no a cualquier participación militar directa".

El artículo señala que una de las posibles razones que empujaron al presidente francés a hacer sus declaraciones fue "la creciente presión" por parte de sus aliados para enviar más ayuda militar a Ucrania en medio de las acusaciones de que París no está haciendo tanto como sus socios europeos y de la OTAN.

Por otro lado, la idea de Macron, "que acaparó los titulares" de la prensa, fue calificada como "poco más que intentos vanos de reclamar un papel de liderazgo, como han acostumbrado a hacer los presidentes franceses". Daadler señaló que Macron "ha asumido el papel de gran maestro de la grandilocuencia" y su "última declaración es solo un ejemplo más de un presidente francés que intenta ganar puntos geopolíticos".

Esta semana, Macron volvió a hablar de las discusiones sobre el posible envío de tropas a Ucrania, indicando que su país no planea hacerlo en un futuro próximo.