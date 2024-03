Politico: Esta mandataria es demasiado crítica con Moscú para ser la jefa de la diplomacia de la UE

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, es considerada demasiado crítica hacia Moscú para sustituir en el cargo al alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, informa Politico con referencia a un funcionario anónimo de la UE.

El medio señala que la posible sustitución fue discutida en los círculos políticos europeos durante meses, sin embargo, la idea de que Kallas pueda ejercer como jefa de la diplomacia de la UE "sigue siendo sensible" en algunas capitales del bloque comunitario. "No veo que Francia y Alemania estén de acuerdo con eso, por las mismas razones que ella no era una opción para el puesto en la OTAN", dijo la fuente de Politico.

A mediados de este febrero, se reportó que Kallas, quien también expresó su interés por el puesto de secretaria general de la OTAN, nunca fue una opción para el presidente de EE.UU., Joe Biden, ya que se la considera demasiado crítica con Rusia.