Argentina advierte a trabajadoras que deben cumplir los horarios laborales en el Día de la Mujer

El vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, advirtió este lunes a las trabajadoras públicas que quieran salir a manifestarse o participar en las actividades previstas para el Día Internacional de la Mujer que, ante todo, primero deben cumplir con su horario laboral y con sus responsabilidades.

"Nosotros no tomamos represalias con absolutamente nadie, solo hacemos cumplir la ley, supongo que la pregunta apunta a si se les va o no a descontar el día de trabajo (...) Hay que cumplir con los horarios laborales y las responsabilidades de cada uno, mientras que eso se cumpla, por supuesto que nosotros estamos a favor de cualquier manifestación que promueva los derechos, en tal caso, la vida, la dignidad, el futuro de las mujeres", respondió Adorni en su rueda de prensa.

La respuesta del alto funcionario fue a una pregunta de una periodista extranjera de Televisión Española (TVE), quien también le expresó que la prensa internacional está pendiente ante la "preocupante" situación generada por el anuncio de Milei de cerrar la agencia de noticias pública Télam.

"No hay nadie que respete más a las mujeres que este Gobierno" Al ser consultado por el Día Internacional de la Mujer, Manuel Adorni afirmó que el Ministerio de las Mujeres hacía "politiquería barata" y aclaró: "En relación con el paro, hay que cumplir con el horario laboral". pic.twitter.com/sHw4thsVqd — Corta 🏆 (@somoscorta) March 4, 2024

"El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y Argentina llega a este día sin un Ministerio de Mujeres y queríamos saber: ¿cómo va a afrontar el Gobierno este día internacional y si las mujeres y hombres que trabajan en organismos del Estado van a poder participar sin sufrir represalias en actos o manifestaciones que convoque la sociedad civil u organismos del país para celebrar ese día?", preguntó la reportera española.

"Sobre la referencia al Ministerio de la Mujer, no sé a donde apuntás con esa declaración. Sí, efectivamente el Ministerio de la Mujer dejó de existir y al menos durante este Gobierno no va a volver a existir jamás", recalcó Adorni.

El vocero agregó que aunque el despacho para la mujer fue eliminado, eso "no significa que la mujer no esté considerada al igual que el hombre". Además, afirmó que en Argentina "no hay nadie que respete más a la mujer que este Gobierno" y prometió que eso "lo irán viendo durante el transcurso de la gestión" de Milei.

Entre tanto, Adorni defendió la eliminación de la cartera femenina porque a su parecer "gastaba cientos de miles de millones de pesos" y era utilizada "para hacer politiquería barata", situación que en un país "empobrecido" y "hambreado" como Argentina no se puede permitir.

