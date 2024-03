Muere un empleado de la Embajada de EE.UU. en Israel

Un empleado estadounidense de la Embajada de EE.UU. en Jerusalén (Israel) fue encontrado muerto este lunes.

"Podemos confirmar la muerte de un empleado estadounidense de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. No es el embajador de Estados Unidos. No se sospecha de juego sucio. No tenemos más detalles que compartir", afirmó un portavoz de la representación diplomática, citado por Reuters.

Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias de la muerte. El caso está bajo investigación.