La UE advierte a Ucrania que deberá pagar si quiere más municiones

El comisario europeo de Mercado Interior y de Servicios, Thierry Breton, declaró este lunes a France Info que Ucrania no debe esperar que la Unión Europea le suministre gratuitamente un millón de proyectiles e indicó que el régimen de Kiev tiene dinero suficiente para comprar armas a fabricantes europeos si lo desea.

El funcionario europeo calificó de "mentiras" las afirmaciones del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en las que aseguraba que la UE no está cumpliendo sus promesas de suministrar a Kiev más de 500.000 municiones antes de marzo. "Del millón de proyectiles que nos prometió la Unión Europea no llegó el 50%, sino el 30%. Desafortunadamente", afirmó Zelenski. Breton sostuvo que el mandatario no debía esperar que el bloque siguiera suministrando armas a Ucrania y señaló que no había dicho "dar gratuitamente", sino "proporcionar", al referirse al suministro de proyectiles.

En este contexto, el comisario explicó que el plan suponía tres formas de suministro de armamento a Kiev. La primera era la donación de proyectiles, 300.000 de los cuales ya habían sido enviados, y otros 250.000 previstos para marzo. La segunda suponía la compra de municiones por parte del Gobierno ucraniano a productores europeos, para lo que tiene dinero, ya que la UE proporciona al país 1.630 millones de dólares al mes en asistencia financiera. Las autoridades ucranianas ya compraron 350.000 proyectiles, explicó Breton. Y la tercera forma eran las donaciones bilaterales de Estados miembros de la UE. En este sentido, el comisario estimó que la UE cumplió su objetivo y ya había suministrado a Ucrania más de un millón de municiones.

Las declaraciones de Breton no coinciden con lo que anunció el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, a finales de enero. El político español reconoció que el bloque comunitario suministrará solo alrededor de 524.000 de los proyectiles prometidos antes de la fecha límite de marzo, afirmando que se completaría la entrega a fines del 2024. "A finales de este año, habremos entregado a Ucrania más de un millón de municiones", prometió.