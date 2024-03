"Dos años para llegar y combatió por 20 minutos": Militares rusos sobre el Abrams destruido en Ucrania

Los combatientes afirman que "no notaron nada excepcional en este tanque estadounidense, en absoluto".

Los militares rusos que destruyeron el primer tanque Abrams (de fabricación estadounidense) de las Fuerzas Armadas de Ucrania, hecho ocurrido en la zona de Avdéyevka, República Popular de Donetsk, han revelado detalles de la operación. Señalaron que "no hubo ninguna dificultad para inutilizarlo".

Los combatientes de la 15.ª Brigada Independiente de Fusileros Motorizados del grupo de tropas 'Centro' contaron que habían estudiando previamente la estructura del tanque, para determinar dónde era mejor golpearlo. Cuando detectaron el vehículo, lo atacaron con drones FVP (First Person View, en español 'visión en primera persona'). Con el primer ataque, el tanque fue detenido y su tripulación se dio a la fuga. En el segundo, el vehículo quedó quemado.

"Nada inusual. Simplemente hacíamos nuestro trabajo, lo que teníamos que hacer. [...] Dos años para llegar [a las tropas de Kiev] y combatió por solo 20 minutos. Estamos esperando el próximo Abrams", dijo un combatiente en un video publicado este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia.

Según los militares rusos, no fue difícil destruir el elogiado equipo estadounidense. "No hubo ninguna dificultad para abatirlo. Lo detuvimos con el primer dron y con el segundo lo acabamos. No notamos nada tan excepcional en este tanque, en absoluto", afirmó otro, subrayando que "los Abrams seguirán ardiendo, deben seguir ardiendo".

Ministerio ruso de Defensa confirma la destrucción de un primer tanque estadounidense Abrams pic.twitter.com/0evi3Jpzrx — Sepa Más (@Sepa_mass) February 27, 2024

En enero de 2022, Washington prometió entregar 31 Abrams a Kiev, meses antes de lanzar la muy pregonada contraofensiva que terminaría en fracaso. El suministro de todos los blindados se completó solo a mediados de octubre, pero hasta ahora no figuraron en primera línea.

El martes pasado, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que el primer tanque Abrams de fabricación estadounidense fue destruido en la zona de Avdéyevka. Además, este lunes, la Defensa anunció la destrucción de un segundo vehículo blindado de ese tipo.