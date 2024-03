Trump comenta el fallo de la Corte Suprema que le da vía libre para participar en las presidenciales

El expresidente estadounidense Donald Trump aplaudió el fallo de la Corte Suprema que le permitirá aparecer en las boletas electorales del estado de Colorado y le da vía libre para participar en las próximas elecciones presidenciales.

"Esencialmente, no puedes sacar a alguien de una contienda porque a un oponente le gustaría que así fuera", declaró Trump este lunes desde su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. "El Tribunal Supremo lo hizo muy bien y realmente creo que será un factor unificador, porque mientras la mayoría de los estados estaban encantados de tenerme hubo algunos que no y no lo querían por razones políticas", añadió.

El republicano afirmó que todas las acusaciones en su contra están "coordinadas por la Casa Blanca". "Estoy siendo procesado por [Joe] Biden, mi oponente", resaltó Trump, destacando que un presidente debe tener "plena inmunidad para tomar decisiones" y ser libre "de todo terror cuando deje el cargo".

Asimismo, instó al demócrata a dejar de utilizar a fiscales y jueces para "ir tras sus oponentes e intentar dañarlos y así poder ganar unas elecciones".

El fallo llega en vísperas del supermartes, una de las fechas más importantes del calendario electoral estadounidense, cuando los electores de 16 estados votarán quiénes serán los candidatos de cada partido.

Esta decisión a favor del exmandatario congela este tipo de procedimiento en otros estados, mientras que una decisión negativa habría sentado un precedente que habría establecido una tendencia para excluir a Trump de la votación en otros estados.