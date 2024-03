Turista cae en un barrio peligroso tras confiar en Google Maps: le roban y sale baleado

La víctima, que demandará al gigante tecnológico, cree que incidente se habría evitado si el navegador del coche no lo hubiera enviado a través de ese vecindario.

Un turista estadounidense demandará a Google y a la empresa de alquiler de coches Avis Car Rental, a quienes responsabiliza por las heridas que recibió y el robo que sufrió en noviembre de 2023 durante un viaje a Sudáfrica, informa el medio local News24.

Poco después de aterrizar en Ciudad del Cabo, Walter Fischel alquiló un vehículo en la compañía mencionada. Mientras conducía, la aplicación de mapas Google Maps le sugirió un atajo que lo envió a Nyanga, uno de los suburbios más peligrosos de la urbe.

Estando allí, Fischer fue abordado por delincuentes que le dispararon en la cara y lo despojaron del auto entre otras pertenencias, no obstante, sobrevivió al ataque y su historia se volvió noticia.

"Estoy absolutamente horrorizado de que este sea el trato que he recibido cuando ciertamente no pedí ser atacado tan violentamente en mis vacaciones en Ciudad del Cabo. ¡Casi muero, por el amor de Dios!", afirmó.

Fischel cree que el incidente se habría evitado si el navegador del coche no lo hubiera enviado a través de ese vecindario. "Antes de venir a Ciudad del Cabo, Google Maps ya sabía que Nyanga era un área problemática, pero aun así estaba en el mapa de ruta. No entiendo por qué no la quitaron hace mucho tiempo. Han causado un daño importante a mi salud mental y a mi proceso de curación", dijo.

Situación recurrente

El caso de Fischel no ha sido el único. De acuerdo con el periódico The Telegraph, en agosto pasado, un cirujano británico fue asesinado a tiros en Nyanga luego de que su GPS lo desviara hacia ese barrio. En respuesta a la situación, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Departamento de Estado de EE.UU. comenzaron a advertir a sus turistas que no sigan los consejos de desvíos por calles secundarias sugeridos por los navegadores satelitales.

En diciembre pasado, un portavoz de Google entrevistado por el medio británico informó que la herramienta de mapas de la compañía había sido actualizada para proporcionar una ruta alternativa más segura que aleje a sus usuarios "de la zona que las autoridades han señalado como un punto crítico de delincuencia y garantiza que lleguen a sus destinos de forma segura".

Hasta el momento Google no ha hecho comentarios sobre la demanda de Fischel. Vale señalar que el gigante tecnológico se enfrenta a otra acusación de ese tipo. El pasado enero, una pareja de Los Ángeles (EE.UU.) alegó haber sido asaltada en circunstancias similares en el mes de octubre. Las víctimas afirman que en Nyanga existen bandas de ladrones que acechan turistas que viajan en autos de alquiler, aprovechando la cercanía de esa zona al aeropuerto.