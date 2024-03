Rusia y China "consideran seriamente" poner una central nuclear en la Luna

Rusia y China están estudiando un proyecto de construcción de una planta de energía nuclear en la superficie lunar, ha declarado este martes el director general de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borísov, durante una intervención en el Festival Mundial de la Juventud que se celebra en estas fechas en la ciudad rusa de Sochi.

Borísov ha indicado que, desde el punto de vista de la creación de futuros asentamientos lunares, se pone de relieve el tema de construcción de una planta de energía en la Luna, ya que "sin energía no se puede hacer nada". En este sentido, el jefe de Roscosmos ha señalado que "las baterías solares no pueden resolver este problema" y "no pueden proporcionar el suministro de energía necesario".

"Solo la energía nuclear puede resolver estos problemas", afirmó el director, al añadir que Rusia tiene "competencia en este ámbito". "Hoy en día, estamos considerando seriamente un proyecto, para los años 2033-2035, del envío y la instalación en la superficie lunar, junto con nuestros colegas chinos, de una central eléctrica", declaró. Borísov agregó que se trata de "un desafío muy serio", debido a que "todo esto debe hacerse de forma automática, sin presencia humana, es decir, por medios robóticos, debido a la radiación".

En este contexto, Yuri subrayó que actualmente "los trabajos de la futura exploración de la Luna" de Roscosmos están asociados con sus homólogos chinos. "China nos invitó y firmamos un acuerdo para trabajar juntos en el programa lunar", recordó.