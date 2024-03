Hillary Clinton: "Aceptemos la realidad, Joe Biden es viejo"

La exsecretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, afirmó este martes que la sociedad estadounidense debe "aceptar la realidad" de la avanzada edad del presidente Joe Biden, y "seguir adelante" para proteger a la democracia en las próximas elecciones presidenciales.

"Alguien me dijo el otro día [...] 'Bueno, pero, ya sabes, Joe Biden es viejo'. Le dije: '¿Sabes qué? Joe Biden es viejo'. Sigamos adelante y aceptemos la realidad. Joe Biden es viejo", afirmó la exfuncionaria en el programa de radio 'Mornings with Zerlina'.

Además, Clinton arrojó fuertes críticas al posible candidato republicano Donald Trump. "Así que tenemos una contienda entre un candidato que es viejo, pero que ha hecho un trabajo efectivo y no amenaza nuestra democracia. Y tenemos otro candidato que es viejo, apenas tiene sentido cuando habla, es peligroso y amenaza nuestra democracia", expresó.

"Así que, realmente, elige entre los dos viejos y descubre cómo vas a salvar nuestra democracia. Porque no importa dónde te encuentres en el espectro político, lo que quieres es mantener la libertad y el Estado de derecho y protección de los derechos fundamentales de las personas, o al menos eso creía yo", continuó.

Si bien la excandidata presidencial demócrata pidió que la gente reconociera la avanzada edad de Biden, evitó hacer referencia a la cuestionada capacidad mental del inquilino de la Casa Blanca. En cambio, sugirió que Trump era quien tenía problemas de memoria.

"Si [la memoria] les preocupa, escuchen a Donald Trump, que está despotricando, sin sentido, ni siquiera puede recordar contra quién se está postulando. Habla constantemente de que Barack Obama era su oponente. La última vez que lo comprobé, eso no era lo que estaba sucediendo", indicó. "Entonces, si te preocupa que una persona no necesariamente sepa lo que está pasando, a mí me preocuparía mucho más Donald Trump", enfatizó.

Preocupación por la salud mental de los líderes

Entre tanto, seis de cada diez estadounidenses dudan de la capacidad de Biden para ejercer eficazmente como presidente, según una nueva encuesta de Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC, publicada el 2 de marzo.

Del mismo modo, casi seis de cada diez también dicen no confiar en las capacidades cognitivas del expresidente Donald Trump.

"Un agradable anciano"

Biden, de 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia del país norteamericano. A principios de febrero, se publicó el informe de un fiscal independiente en el que se describió al político demócrata como "un agradable anciano con buenas intenciones y mala memoria", lo que ha generado una 'tormenta' política en la nación.

No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseguró el miércoles pasado que el médico en jefe y el neurólogo del actual presidente de EE.UU. han llegado a la conclusión de que Biden no necesita una evaluación de su capacidad mental.