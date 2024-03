El primer ministro de Perú anuncia su dimisión tras escándalo por audio

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció este martes en rueda de prensa su dimisión al cargo, tras el escándalo producido por la difusión de un audio que lo vincula con la joven Yaziré Pinedo.

Otárola indicó que tomó esta decisión con el objetivo de "darle tranquilidad" a la presidenta, Dina Boluarte, a fin de que pueda recomponer el Gabinete Ministerial.

Asimismo, mencionó que fue víctima de un complot y acusó al expresidente Martín Vizcarra de haberlo urdido.

"No tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo esto y su equipo de gente corrupta. Me sorprendió la mención al señor Nicanor Boluarte. Yo lo conozco y estoy seguro de que él no está en esta confabulación, pero aquí se tiene que investigar todo: el origen de los audios, las imputaciones falsas […] y, sobre todo, el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gobernabilidad del país. ¿Qué pretenden? ¿Qué regresemos al caos, a la discordia? ¿Que el país vuelva a caer en manos de la violencia? Eso no lo vamos a permitir", agregó.