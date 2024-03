Putin en el Festival de la Juventud: "Toda Rusia es ahora su amiga, nuestras puertas están siempre abiertas"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, este miércoles ha pronunciado un discurso en la ceremonia de clausura del Festival Mundial de la Juventud, que ha tenido lugar del 29 de febrero al 7 de marzo en la ciudad rusa de Sochi, en el mar Negro.

En sus declaraciones, el líder ruso señaló que la base de la existencia son los valores tradicionales. Putin hizo hincapié en el éxito del evento y a la gran diversidad de sus participantes. "Al parecer, hay algo que nos une a todos. Hoy en Rusia lo llamamos nuestros valores tradicionales. Es la base de nuestra vida, de nuestra existencia", manifestó el presidente, señalando que este factor une a la humanidad.

Putin destacó que en el mundo todas las personas son iguales y no hay lugar para la exclusividad de nadie. "Si todos somos iguales, entonces no hay lugar en el mundo para la exclusividad, ninguna ni de nadie, no hay lugar en el mundo para la arrogancia, la segregación ni ninguno de los fenómenos que se basan en este terreno distorsionado de la exclusividad de quienquiera que sea", explicó.

Al mismo tiempo, Putin calificó de principal injusticia del orden mundial actual la falta de igualdad de condiciones para todas las personas. "Nacemos iguales, pero la pregunta es: ¿crecemos, nos desarrollamos en igualdad de condiciones? Respuesta: lamentablemente no. No hay condiciones iguales en el mundo para todos. Y esta es la principal injusticia del orden mundial actual, del mundo actual", expresó el líder ruso.

Este festival, organizado en virtud de un decreto presidencial, ha reunido en el Territorio Federal Sirius, localizado en la costa rusa del mar Negro, a 20.000 líderes jóvenes de más de 180 países. Cada día del encuentro estuvo dedicado a un tema diferente.

Así, el 2 de marzo, cuando arrancó el evento, se centró en la "responsabilidad de las suertes del mundo", cuya idea consiste en que el futuro de la humanidad depende de la capacidad de diálogo y comprensión mutua de las nuevas generaciones, de su disposición a tomar la iniciativa y responsabilizarse de soluciones concretas para construir un mundo justo.

Las jornadas posteriores se consagraron a temas relacionados con la unidad multinacional, un mundo de oportunidades para todos, la preservación de la familia para los niños y la paz, entre otros.

Más información, en breve.