Residentes de Avdéyevka expresan sus sentimientos tras pasar la ciudad bajo el control de Rusia

Mientras los combates en el frente continúan, los residentes de Avdéyevka, recientemente liberada por las fuerzas rusas, intentan restaurar sus casas destruidas por los incesantes bombardeos, y describen a RT la vida antes y después de la liberación de la ciudad.

La localidad en este momento está en condiciones extremas, no hay electricidad, no hay agua y los residentes revelaron que los daños a sus casas fueron llevados a cabo por los militares ucranianos. "Los últimos, probablemente, cuatro días antes de que el Ejército ruso llegara, destruyeron todo lo que pudieron. Y cuando los ucranianos sufrían fracasos en el frente, es decir, recibían un golpe o eran expulsados de algún sitio, descargaban toda la ira, con todo, sistemas lanzacohetes múltiples Grad, morteros […] Cuando buscaban a niños pequeños, bombardeaban a quienes los escondían", contó una mujer.

Durante muchos meses, los residentes de Avdéyevka se han refugiado de los militares ucranianos en sótanos. "Si el bombardeo era fuerte, bajábamos al sótano, si no era fuerte, nos quedábamos en las habitaciones. En la medida de lo posible, intentábamos hacer reparaciones, martillar, clavar, traer agua. No hay gas, no hay agua. Los que tenían gas cocinaban con gas, los que no, colocaban ladrillos en la calle", describió su vida antes de la llegada de las fuerzas rusas otra mujer. La habitante de la ciudad precisó que los ucranianos consideraban a todos los que se quedaron como "separatistas".

Desde la liberación de la localidad, los militares rusos han ayudado a los residentes a mitigar los daños que se produjeron en sus casas. Los ciudadanos describen la llegada del Ejército ruso como "un alivio en el alma". "Disparaban desde todos lados. Tengo un vacío en el alma. Después de todo este estrés, después de todas estas emociones, experiencias, bueno, ¿qué puedo decir?, esperábamos la llegada de los rusos. Nos tratan bien. Bueno, simplemente, no esperaba que las FF.AA. de Ucrania pudieran hacerle esto a la gente", afirmó una residente entre lágrimas.

Los militares ucranianos emplearon las tácticas de tierra arrasada mientras se retiraban de esta pequeña ciudad cercana a Donetsk. La mayoría de los civiles tuvieron que ser evacuados. Sin embargo, las personas que siguen viviendo en Avdéyevka han decidido quedarse con la esperanza de que los tiempos de paz lleguen muy pronto.